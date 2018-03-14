Второй олимпиец продает наградной BMW 

Второй призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане решил продать автомобиль BMW, которым был награжден. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже машин Auto.ru.
Имя владельца BMW X4 I (F26) 20d не указано, однако объявление размещено дилерским центром «Авто Бизнес Центр Групп KIA Ярославль».
Также в объявлении сказано, что внедорожник 2018 года выпуска с пробегом 1,4 тысяч километров растаможен, не требует ремонта и имеет одного владельца, которому он принадлежит в течение одного месяца. Машина обойдется новому владельцу в четыре миллиона рублей.
Как отмечает RNS, подобные автомобили выдавали российским атлетам, которые выиграли бронзовые награды на Играх в Южной Корее.
Бронзу на Олимпиаде-2018 завоевали двенадцать россиян: шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов, Юлия Белорукова, Денис Спицов, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Андрей Ларьков, конкобежка Наталья Воронина и фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик. Единственным уроженцем Ярославля среди них является Буров.
Ранее в Сети было опубликовано объявление о продаже BMW X4, который получили серебряные призеры Игр.