Ещё
Второй олимпиец продает наградной BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второй олимпиец продает наградной BMW 

Рамблер 14 марта 2018
Второй призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане решил продать автомобиль BMW, которым был награжден. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже машин Auto.ru.
Имя владельца BMW X4 I (F26) 20d не указано, однако объявление размещено дилерским центром «Авто Бизнес Центр Групп KIA Ярославль».
Также в объявлении сказано, что внедорожник 2018 года выпуска с пробегом 1,4 тысяч километров растаможен, не требует ремонта и имеет одного владельца, которому он принадлежит в течение одного месяца. Машина обойдется новому владельцу в четыре миллиона рублей.
Как отмечает RNS, подобные автомобили выдавали российским атлетам, которые выиграли бронзовые награды на Играх в Южной Корее.
Бронзу на Олимпиаде-2018 завоевали двенадцать россиян: шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов, Юлия Белорукова, Денис Спицов, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Андрей Ларьков, конкобежка Наталья Воронина и фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик. Единственным уроженцем Ярославля среди них является Буров.
Ранее в Сети было опубликовано объявление о продаже BMW X4, который получили серебряные призеры Игр.
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение