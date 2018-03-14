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Новый Ford Focus Sedan дебютировал на шпионских фото
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Новый Ford Focus Sedan дебютировал на шпионских фото 

LiveCars.Ru 14 марта 2018
Фото: Carscoops
В сети появились первые шпионские фотографии 4-дверного Ford Focus Sedan нового поколения. Серийное производство американской новинки должно стартовать во второй половине 2019 года.
Компактный седан Ford Focus Sedan нового поколения может «похвастаться» эволюционной передней частью с более широкой радиаторной решёткой и новыми светодиодными фарами. Помимо этого, отметим увеличенные воздуховоды.
Очевидно, что со сменой поколения модель Ford Focus Sedan получит более высококлассный дизайн экстерьера. В отличие от предшественника автомобиль будет выглядеть более стильно и агрессивно.
Мировая премьера модели Ford Focus нового поколения должна состояться весной текущего года. Любопытен тот факт, что, по предварительной информации, местом производства машины станет Китай.
Ожидается, что новый Форд Фокус будет доступен с ассортиментом 3— и 4-цилиндровых двигателей с технологией наддува. Кроме этого, ожидается, что машина получит гибридную и электрическую версию.
Модель Ford Focus нового поколения, как и предшественник, будет предложена в трёх вариантах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Плюс ко всему, у машины будет роскошная вариация Vignale.
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