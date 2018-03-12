Страховщики хотят уменьшить выплаты по ОСАГО

РСА хочет уменьшить выплаты по ОСАГО

Страховщики хотят использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти

Российский союз автостраховщиков (РСА) просит разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо организации в адрес регулятора рынка Центробанка

Пока страховщики проявили умеренный «аппетит» и хотят добиться разрешения не для всех автомобилей. Но их поведение и постоянные жалобы на убытки не оставляют сомнений, что в случае получения разрешения они через некоторое время потребуют расширить применение запасных частей с разборок.

Напомним, что чуть меньше года назад в ОСАГО был введен принцип «натурального возмещения»: вместо денежной выплаты с учетом износа деталей пострадавшие автомобилисты получают направление на сервис, где работы производятся с использованием новых запасных частей. Причем гарантийные машины направляют к официальным дилерам. Правда, новый порядок касается только автомобилей, принадлежащих частным лицам.