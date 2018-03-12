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Страховщики хотят уменьшить выплаты по ОСАГО
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РСА хочет уменьшить выплаты по ОСАГО 

CarClub 12 марта 2018
Фото: kolesa.ru
Страховщики хотят использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти
Российский союз автостраховщиков (РСА) просит разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо организации в адрес регулятора рынка Центробанка.
Пока страховщики проявили умеренный «аппетит» и хотят добиться разрешения не для всех автомобилей. Но их поведение и постоянные жалобы на убытки не оставляют сомнений, что в случае получения разрешения они через некоторое время потребуют расширить применение запасных частей с разборок.
Напомним, что чуть меньше года назад в ОСАГО был введен принцип «натурального возмещения»: вместо денежной выплаты с учетом износа деталей пострадавшие автомобилисты получают направление на сервис, где работы производятся с использованием новых запасных частей. Причем гарантийные машины направляют к официальным дилерам. Правда, новый порядок касается только автомобилей, принадлежащих частным лицам.
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