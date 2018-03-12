В России отозвали мотоциклы Harley-Davidson

Дефект тормозной системы обнаружен в моделях, которые были проданы в России с июля 2009-го по сентябрь 2012 года.

Как сообщает Росстандарт, в отзываемых мотоциклах могут возникнуть проблемы с тормозной системой при несоблюдении установленных регламентом ТО сроков замены тормозной жидкости.

В результате "гигроскопическая тормозная жидкость DOT 4 Brake Fluid может начать превращаться в гель, что повлечет за собой образование отложений на компонентах тормозной системы". Эксперты предупредили, что в наихудшем случае возможно заедание клапана, что, в свою очередь, может привести внезапному отказу тормозного механизма соответствующего колеса и ДТП.

В сервисы направят 17 экземпляров Harley-Davidson типов FL2, FL3 и VR, на которых бесплатно заменят тормозную жидкость.