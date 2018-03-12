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Aston Martin сделает «младшего брата Валькирии»
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Aston Martin сделает «младшего брата Валькирии» 

Motor.ru 12 марта 2018
Фото: Motor
Компания Aston Martin собирается разработать еще один среднемоторный гиперкар, который мог бы стать конкурентом таких моделей, как McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, уже снятых с производства. Такую модель внутри британского автопроизводителя называют «младшим братом Валькирии». Об этом со ссылкой на руководителя Aston Martin Эндли Палмера сообщает Autocar.
Никаких данных о силовом агрегате новинки в Aston Martin не привели. Предполагается, что модель построят вокруг нового карбонового монокока, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. При создании модели специалисты автопроизводителя будут использовать знания, полученные в процессе разработки Valkyrie.
Палмер отметил также, что новинка станет еще одним плодом сотрудничества Aston Martin и команды Формулы-1 Red Bull, чей технический директор Эдриан Ньюи принимал непосредственное участие в разработке «Валькирии». В рамках этого же сотрудничества автопроизводитель собирается открыть дополнительный офис, рассчитанный примерно на 130 человек, который расположится в непосредственной близости от базы Red Bull в английском Милтон-Кинсе.
Вместе с этим, Aston Martin рассчитывает выпустить к 2021 году среднемоторный суперкар, который составил бы конкуренцию Ferrari 488 GTB. Такая модель получит полностью новую силовую установку.
Тираж Aston Martin Valkyrie составит 150 экземпляров. Каждый из них будут строить исходя из телосложения клиента, так как кресла модели интегрированы в монокок. Модель оснащается гибридной силовой установкой мощностью 1130 лошадиных сил. С места до 320 километров в час Valkyrie разгоняется за 10 секунд.
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