The Grand Tour Джереми Кларксона могут закрыть

Третий сезон The Grand Tour окажется завершающим?

Amazon не планирует снимать 4-й сезон популярного шоу The Grand Tour. По слухам.

«Нет ничего, чтобы могло указывать на съёмки ещё одного сезона. Никто ничего не подписывал, а сотрудники задаются вопросом, куда они все пойдут после прекращения съёмок», — сказал собеседник, знакомый с ситуацией. Британский таблоид сообщает, что Кларксону уже предложено новое место работы — ведущим «Кто хочет стать миллионером?». Хаммонд и Мэй, после закрытия The Grand Tour, пока новых предложений не получили.

Кларксон отказался комментировать данную информацию, в то время как продюсер Grand Tour просто сказал, что команда «фокусируется на третьем сезоне на данный момент».