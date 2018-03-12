The Grand Tour Джереми Кларксона могут закрыть

Amazon не планирует снимать 4-й сезон популярного шоу The Grand Tour. По слухам.
Согласно сообщению The Daily Mail, Amazon не планирует четвёртого сезона автомобильного шоу с участием Джереми Кларксона и его двух приятелей. Когда Джереми Кларксон, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй подписали контракт с Amazon в 2015 году, их контракт был рассчитан на три сезона и 36 эпизодов. Уже прошло два успешных сезона, но это, похоже, Amazon не подтолкнуло к продлению контракта.
Британский таблоид сообщает, что Кларксону уже предложено новое место работы — ведущим «Кто хочет стать миллионером?». Хаммонд и Мэй, после закрытия The Grand Tour, пока новых предложений не получили.
«Нет ничего, чтобы могло указывать на съёмки ещё одного сезона. Никто ничего не подписывал, а сотрудники задаются вопросом, куда они все пойдут после прекращения съёмок», — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.
Кларксон отказался комментировать данную информацию, в то время как продюсер Grand Tour просто сказал, что команда «фокусируется на третьем сезоне на данный момент».