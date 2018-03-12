Ещё
The Grand Tour Джереми Кларксона могут закрыть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третий сезон The Grand Tour окажется завершающим? 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Amazon не планирует снимать 4-й сезон популярного шоу The Grand Tour. По слухам.
Согласно сообщению The Daily Mail, Amazon не планирует четвёртого сезона автомобильного шоу с участием Джереми Кларксона и его двух приятелей. Когда Джереми Кларксон, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй подписали контракт с Amazon в 2015 году, их контракт был рассчитан на три сезона и 36 эпизодов. Уже прошло два успешных сезона, но это, похоже, Amazon не подтолкнуло к продлению контракта.
Британский таблоид сообщает, что Кларксону уже предложено новое место работы — ведущим «Кто хочет стать миллионером?». Хаммонд и Мэй, после закрытия The Grand Tour, пока новых предложений не получили.
«Нет ничего, чтобы могло указывать на съёмки ещё одного сезона. Никто ничего не подписывал, а сотрудники задаются вопросом, куда они все пойдут после прекращения съёмок», — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.
Кларксон отказался комментировать данную информацию, в то время как продюсер Grand Tour просто сказал, что команда «фокусируется на третьем сезоне на данный момент».
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке Audi оценивает электрический внедорожник e-tron в 80 000 евро В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение