В Москве появятся новые дорожные знаки

На перекрестках Москвы появятся новые знаки, сообщает «Коммерсант».

Как сообщили изданию в столичном Центре организации дорожного движения, некоторые перекрестки станут полем для эксперимента по внедрению нового типа знаков, регулирующих направление движения машин по полосам.

Согласно действующим нормам, подобные указатели должны размещаться лишь над проезжей частью. Чаще всего они оказываются на растяжках. Однако в ЦОДД считают, что для улучшения архитектурного облика Москвы соответствующий знак может быть разделен на две части, которые будут размещаться по сторонам дороги.

Эксперимент состоится в конце марта — начале апреля на улицах Дубравная, Куусинена, Люблинская, а также некоторых других.