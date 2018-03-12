Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших

Европротокол будет применяться во всех ДТП без пострадавших

Заместитель министра финансов России предложил использовать систему оформления ДТП по европротоколу абсолютно во всех автомобильных авариях, которые обошлись без пострадавших. В случае одобрения инициативы, появится возможность снизить нагрузку с работников ГАИ

Представители МВД поддерживают такую идею и отмечают, что подобная практика позволит их сотрудникам сконцентрироваться на проведении профилактических мероприятий и более тщательной работе по выявлению нарушителей. Таким образом порог безопасности на дорогах России будет повышен.

Напомним, что в настоящее время европротокол разрешено применять только в том случае, если в ДТП участвовало только две машины, между водителями было достигнуто обоюдное согласие на использование этой системы оформления, а в результате самой аварии нет пострадавших и не нанесён ущерб другому имуществу, кроме самих автомобилей участников.

Инициатор убеждён, что использование европротокола можно расширить, если не ставить ограничение в количестве участников ДТП.