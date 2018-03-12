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Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
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Европротокол будет применяться во всех ДТП без пострадавших 

Daily-Motor 12 марта 2018
Заместитель министра финансов России предложил использовать систему оформления ДТП по европротоколу абсолютно во всех автомобильных авариях, которые обошлись без пострадавших. В случае одобрения инициативы, появится возможность снизить нагрузку с работников ГАИ.
Представители МВД поддерживают такую идею и отмечают, что подобная практика позволит их сотрудникам сконцентрироваться на проведении профилактических мероприятий и более тщательной работе по выявлению нарушителей. Таким образом порог безопасности на дорогах России будет повышен.
Напомним, что в настоящее время европротокол разрешено применять только в том случае, если в ДТП участвовало только две машины, между водителями было достигнуто обоюдное согласие на использование этой системы оформления, а в результате самой аварии нет пострадавших и не нанесён ущерб другому имуществу, кроме самих автомобилей участников.
Инициатор убеждён, что использование европротокола можно расширить, если не ставить ограничение в количестве участников ДТП.
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