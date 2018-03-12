В России появится новый дорожный знак к ЧМ-2018

Движение автобусов ограничат из-за ЧМ-2018

Министерство транспорта предлагает ввести в России новый дорожный знак в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Проект постановления ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Новый знак запретит движение автобусов по дорогам, на которых будет установлен. По мнению Минтранса, новый знак исключит существенные помехи дорожному движению на въездах в города страны, в которых состоятся матчи Чемпионата мира. Соответствующие помехи, полагают в ведомстве, могут возникнуть из-за мероприятий по контролю за соблюдением запрета на въезд в данные населенные пункты.

Нововведение не коснется автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, а также тех, что оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и передают информацию в Транспортную дирекцию ЧМ-2018.

В середине февраля стало известно, что из-за проведения Чемпионата мира по футболу в России изменились правила дорожного движения. Согласно постановлению правительства, с 1 июня по 17 июля нынешнего года транспортные средства, которые будут перевозить футболистов и тренеров, персонал и делегации Международной федерации футбола (ФИФА), сотрудников оргкомитета соревнования, журналистов и других лиц, принимающих участие в ЧМ-2018, смогут передвигаться по полосам для маршрутных транспортных средств. Изменения касаются лишь городов, в которых состоятся матчи чемпионата.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.