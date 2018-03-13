Ford расторг контракт с российским автодилером 

Компания Ford решила разорвать контракт с Genser, одним из крупнейших российских автодилеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Ford Sollers.
По данным РБК, ранее Genser исчез из списка официальных дилеров Audi и Land Rover/Jaguar. Представитель Audi подтвердил, что с 1 марта Genser не является официальным дилером марки в России. В Nissan, Infiniti и Volvo рассказали, что продолжают сотрудничать с Genser.
Ранее стало известно, что Московский кредитный банк (МКБ) планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур Genser.
Координатор общественной организации «Движение» Дмитрий Золотов заявил BFM, что до полного закрытия автодилера «еще далеко». Он отметила, что по Genser поступало всего две-три жалобы в месяц.
«Это по разным брендам, которые у них еще остались, и худо-бедно они еще эти автомобили выдают, и клиенты не остаются просто без денег, как это было в «Независимости», — подчеркнул Золотов.
Genser включает около 45 дилерских центров в стране.
В прошлом году крупный автодилер «Независимость» закрыл все свои московские центры. Сообщалось, что общая задолженность группы составляла около шести миллиардов рублей. В ноябре Газпромбанк, один из кредиторов компании, подал иски о банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости».