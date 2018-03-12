Российский авторынок встречает Citroen C3 Aircross

Российские автодилеры французского автобренда сегодня дал старт продаж автоновинки — Citroen C3 Aircross.

По силовой части российским почитателям автобренда предложат линейку из трех моторов. Два бензиновых на 82 и 110 л.с., а также дизельный на 92 л.с.

В базовой модификации "Live" кроме ставшей уже привычной комплектации системами безопасности и помощи водителю, российским автолюбителям предложат расширенную настройку кресел, новую мультимедиа систему, кондиционер и крепление для детских кресел.

В среднеуровневой модификации "Feel" предлагается климатический контроль, более "навороченная" мультимедиа система, семидюймовый сенсорный монитор, а также систему подогрева передних кресел и противотуманных фар.

В топ-версии "Shine" предлагается система "Grip Control". Это для автоматического выбора режимов движения.

Также в обсуждаемой модификации предусматривается комплектация фирменным навигатором от Citroen, подогрев лобового стекла, а также датчиками дождя и парковки.