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Российский авторынок встречает Citroen C3 Aircross
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Российский авторынок встречает Citroen C3 Aircross 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Российские автодилеры французского автобренда сегодня дал старт продаж автоновинки — Citroen C3 Aircross.
По силовой части российским почитателям автобренда предложат линейку из трех моторов. Два бензиновых на 82 и 110 л.с., а также дизельный на 92 л.с.
В базовой модификации "Live" кроме ставшей уже привычной комплектации системами безопасности и помощи водителю, российским автолюбителям предложат расширенную настройку кресел, новую мультимедиа систему, кондиционер и крепление для детских кресел.
В среднеуровневой модификации "Feel" предлагается климатический контроль, более "навороченная" мультимедиа система, семидюймовый сенсорный монитор, а также систему подогрева передних кресел и противотуманных фар.
В топ-версии "Shine" предлагается система "Grip Control". Это для автоматического выбора режимов движения.
Также в обсуждаемой модификации предусматривается комплектация фирменным навигатором от Citroen, подогрев лобового стекла, а также датчиками дождя и парковки.
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