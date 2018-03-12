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Грузовики Tesla Semi «рассекают» по дорогам общего пользования
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Грузовики Tesla Semi «рассекают» по дорогам общего пользования 

LiveCars.Ru 12 марта 2018
На дорогах общего пользования замечены тестовые прототипы электрического грузовика Tesla Semi, о чём свидетельствуют несколько видеороликов, появившиеся в глобальной паутине.
Видео с грузовиками Tesla Semi оказалось в распоряжении иностранных изданий. Отмечается, что фуры испытываются с настоящими прицепами. Причём в объективы видеокамер попали машины в разных модификациях.
Например, заснятые электрические грузовики Tesla Semi имеют разную высоту кабины. Как отмечают наши североамериканские коллеги, гружёные электрические фуры Tesla Semi перевозили блоки батарей на завод американской компании, где налажено производство электрокаров Model 3.
Также отмечается, что протяженность маршрута составила порядка 200 км. Стоит напомнить, что мировая премьера электрического грузовика Tesla Semi состоялась осенью прошлого года. Фура, по заявлению компании, способна ускоряться с 0 до 96 км/ч всего за пять секунды. Максимальный запас хода — свыше 800 км. Минимальная цена — от 150 тысяч долларов.
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