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Новый Volkswagen Touareg заметили в Москве
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Новый Volkswagen Touareg заметили в Москве 

Авторамблер 12 марта 2018
Фото: Авторамблер
Внедорожник, замаскированный камуфляжной пленкой, должен до премьеры преодолеть своим ходом 16 тыс. километров.
Старт пробега, приуроченного к дебюту модели 23 марта в Пекине, начался на заводе в Братиславе. К середине марта автомобиль уже преодолел часть пути, который включает в себя 11 стран. В частности, он уже посетил Россию, сделав остановки в Санкт-Петербурге и Москве. Подтверждением этого служит видео, опубликованное на официальном канале бренда.
Как сообщал "Авторамблер", новый Touareg построен на модульной платформе MQB Evo, которая также лежит в основе Lamborghini Urus. Со сменой поколения внедорожник стал на 200 килограммов легче. В гамму моторов вошли бензиновый мотор мощностью 340 л.с. и 270-сильный турбодизель. Покупателям также предложат вариант с гибридной силовой установкой с отдачей 381 л.с.
Ранее стало известно, что российская премьера модели пройдет на Московском автосалоне в августе. Тогда же, вероятно, будут объявлены рублевые цены на новый Touareg.
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