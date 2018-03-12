Новый Volkswagen Touareg заметили в Москве

Внедорожник, замаскированный камуфляжной пленкой, должен до премьеры преодолеть своим ходом 16 тыс. километров.

Старт пробега, приуроченного к дебюту модели 23 марта в Пекине, начался на заводе в Братиславе. К середине марта автомобиль уже преодолел часть пути, который включает в себя 11 стран. В частности, он уже посетил Россию, сделав остановки в Санкт-Петербурге и Москве. Подтверждением этого служит видео, опубликованное на официальном канале бренда.

Как сообщал "Авторамблер", новый Touareg построен на модульной платформе MQB Evo, которая также лежит в основе Lamborghini Urus . Со сменой поколения внедорожник стал на 200 килограммов легче. В гамму моторов вошли бензиновый мотор мощностью 340 л.с. и 270-сильный турбодизель. Покупателям также предложат вариант с гибридной силовой установкой с отдачей 381 л.с.

Ранее стало известно, что российская премьера модели пройдет на Московском автосалоне в августе. Тогда же, вероятно, будут объявлены рублевые цены на новый Touareg.