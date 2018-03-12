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Враждующая с США Европа спасла Ford Mustang
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Враждующая с США Европа спасла Ford Mustang 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Европейские потребители, несмотря на грозящую торговую войну с США, стали чаще покупать культовые американские спорткары Ford Mustang. Спрос на эти машины вдвое превысил ожидания компании, сообщает Bloomberg.
После выхода нового поколения легендарной модели ее популярность в США упала на 20 процентов в период с 2015 по 2017 год. Однако продажи Mustang за рубеж приносят хорошую прибыль — за два года спрос вырос почти в три раза.
Кроме того, на экспорт обычно идут машины с дорогостоящей отделкой. Нижний порог цены на негабаритный американский автомобиль такой комплектации составляет не менее 26 тысяч долларов. При этом в Великобритании и Германии машины обычно покупаются в комплектации, цена на которую начинается с 56 тысяч долларов.
«Это по-прежнему очень нишевый автомобиль, но люди его видят и хотят купить. Это вещь с сердцем и душой», — считает аналитик IHS Markit Ян Флетчер.
Ford Mustang вышел на глобальный рынок только в 2015 году, ранее машины продавались только в Северной Америке. В настоящее время автомобили этой марки поставляются в более чем 140 стран мира.
9 марта сообщалось, что культовые американские мотоциклы марки Harley Davidson могут стать жертвой торговой войны США и Европы из-за введения президентом США Дональдом Трампом тарифов на ввоз в США стали и алюминия. В ответ Евросоюз может начать взимать пошлины с Harley Davidson и американского бурбона.
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