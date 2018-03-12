Враждующая с США Европа спасла Ford Mustang

Европейские потребители, несмотря на грозящую торговую войну с США, стали чаще покупать культовые американские спорткары Ford Mustang . Спрос на эти машины вдвое превысил ожидания компании, сообщает Bloomberg

После выхода нового поколения легендарной модели ее популярность в США упала на 20 процентов в период с 2015 по 2017 год. Однако продажи Mustang за рубеж приносят хорошую прибыль — за два года спрос вырос почти в три раза.

Кроме того, на экспорт обычно идут машины с дорогостоящей отделкой. Нижний порог цены на негабаритный американский автомобиль такой комплектации составляет не менее 26 тысяч долларов. При этом в Великобритании и Германии машины обычно покупаются в комплектации, цена на которую начинается с 56 тысяч долларов.

«Это по-прежнему очень нишевый автомобиль, но люди его видят и хотят купить. Это вещь с сердцем и душой», — считает аналитик IHS Markit Ян Флетчер.

Ford Mustang вышел на глобальный рынок только в 2015 году, ранее машины продавались только в Северной Америке. В настоящее время автомобили этой марки поставляются в более чем 140 стран мира.