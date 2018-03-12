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Названа дата российской премьеры кроссовера Ravon
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Названа дата российской премьеры кроссовера Ravon 

Авторамблер 12 марта 2018
Фото: Авторамблер
Новинку представят на Московском автосалоне в последние дни лета.
Стало известно, что в продажу кроссовер узбекской сборки поступит в начале 2019 года. Других подробностей об автомобиле пока нет.
Известно, что в августе в Москве также покажут обновленный Ravon R4. Под этим названием на российском рынке продается бюджетный компактный седан Chevrolet Cobalt. Модель "посвежеет" внешне, однако в техническом плане нововведений не предвидится. На сегодняшний день R4 можно приобрести с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. за 499 тыс. рублей.
Как сообщал "Авторамблер", производство автомобилей Ravon могут наладить в России на мощностях петербургского завода General Motors. По словам министра промышленности и торговли Денис Мантурова, узбекская сторона ведет переговоры о возможной сборке в Петербурге автомобилей A-класса, а именно — Ravon R2.
На сегодняшний день модельный ряд "ДжиЭм Узбекистан" включает в себя хэтчбеки Chevrolet Matiz и Spark, седаны Lacetti, Nexia, Cobalt и Malibu, а также кроссовер Captiva и минивэн Orlando.
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