Названа дата российской премьеры кроссовера Ravon

Новинку представят на Московском автосалоне в последние дни лета.

Стало известно, что в продажу кроссовер узбекской сборки поступит в начале 2019 года. Других подробностей об автомобиле пока нет.

Известно, что в августе в Москве также покажут обновленный Ravon R4 . Под этим названием на российском рынке продается бюджетный компактный седан Chevrolet Cobalt. Модель "посвежеет" внешне, однако в техническом плане нововведений не предвидится. На сегодняшний день R4 можно приобрести с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. за 499 тыс. рублей.

Как сообщал "Авторамблер", производство автомобилей Ravon могут наладить в России на мощностях петербургского завода General Motors . По словам министра промышленности и торговли Денис Мантурова, узбекская сторона ведет переговоры о возможной сборке в Петербурге автомобилей A-класса, а именно — Ravon R2