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Alpina представила свою версию нового BMW X4
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Alpina представила свою версию нового BMW X4 

LiveCars.Ru 13 марта 2018
Фото: Alpina
Компания Alpina официально представила кроссовер XD4, основанный на модели BMW X4 нового поколения. Спортивное кросс-купе оснащено модернизированным двигателем, мощность которого увеличена с 326 до 388 лошадиных сил.
Сразу скажем, что с точки зрения технического оснащения представленный внедорожник Alpina XD4 идентичен модели Alpina XD3 (BMW X3 нового поколения). То есть, в моторном отсеке автомобиля расположен 3,0-литровый 6-цилиндровый движок N57 (N57D30TOP). Мощность — 388 л.с. Крутящий момент — 770 Нм.
Стоковый двигатель немецкого бренда BMW получил новые поршни, новый интеркулер, новую систему впуска, выпуска и охлаждения, а также два дополнительных турбокомпрессора. В компании отмечают, что «козырями» мотора является надежность и хорошая тяга «на низах».
Новое спортивное кросс-купе Alpina XD4. Согласно данным производителя, способно ускоряться с нуля до первой сотни за 4,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отсечке 268 километров в час.
В арсенале нового спортивного внедорожника Alpina XD4 значатся такие «фишки», как усиленная 8-диапазонная автоматическая коробка передач ZF, адаптивные амортизаторы, система полного привода, задний дифференциал с электронным управлением, уникальные 20-дюймовые «катки». В оформлении интерьера появилась кожа Lavalina и пересмотренная цифровая приборная панель.
Согласно данным компании, заинтересованные клиенты уже могут оформить заказ на новый внедорожник Alpina XD4. Минимальная цена — около 80 000 евро, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 5 643 000 рублей.
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