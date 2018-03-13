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В Москве покажут дистанционное управление Lada
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В Москве покажут дистанционное управление Lada и агробота 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Дистанционное управление отечественного автомобиля Lada, агробота и электрозаправки представят российские разработчики в конце апреля на Международном навигационном форуме в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
"Автонет" — это рабочая группа и целая "дорожная карта", созданная в рамках Национальной технологической инициативы. В настоящее время сформирован пакет проектов, которые призваны изменить экосистему услуг, связанных с автомобилем.
Форум пройдет 24-25 апреля, на нем будут представлены разработки и решения на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии. Значительная часть программы форума будет сфокусирована на применении технологий для беспилотного и подключенного автотранспорта.
Контроль на дистанции
В частности, разработчики системы Lada Connect расскажут об управлении отечественной автомашиной через мобильное приложение.
"Водитель сможет дистанционно блокировать и разблокировать замки, открывать багажник, запускать двигатель, выставив время его работы (от пяти минут до получаса). В дальнейшем добавится функция поиска автомобиля на стоянке. Система также сообщит о напряжении в бортовой сети, температуре в салоне, точном пробеге по одометру, остатке топлива в баке", — отметили в пресс-службе НТИ "Автонет".
В настоящее время система проходит тестирование, сроки ее внедрения прорабатываются.
Кроме того, в открытой секции "Автонет" примут участие разработчики отечественной зарядной инфраструктуры, например, компания ElectroCity, которые расскажут о перспективах рынка электротранспорта.
"В период с 2018 до 2025 года ожидается мировой рост инфраструктуры зарядок на 46,8% ежегодно, и к 2025 году доход от зарядных станций должен составить 45,59 миллиарда долларов", — сообщили в НТИ "Автонет". В России прогнозируется рост парка электромобилей с 1,1 тысячи с начала 2017 года до 12,4 тысячи к 2021 году. Основным фактором, сдерживающим продажи электромобилей в России и ЕАЭС, является отсутствие инфраструктуры зарядных станций.
Еще одним проектом, представленным на секции "Автонет" станет технология беспилотного управления сельскохозяйственной техникой — агробот. Новый сервис поможет снизить затраты фермеров и агрохолдингов на топливо, оптимизировать расходы на содержание техники, повысит урожайность, а также будет способствовать освоению земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в удаленных от инфраструктуры районах и в трудных климатических условиях.
По данным экспертов, объем потребления информационных технологий может вырасти в РФ на 22% за счет цифровизации только одной отрасли — сельского хозяйства.
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