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G-Power прокачало «заряженное» купе BMW M4 CS
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G-Power прокачало «заряженное» купе BMW M4 CS 

LiveCars.Ru 13 марта 2018
Фото: G-Power
Немецкое автомобильное ателье G-Power подготовило новую программу модернизации для «заряженного» купе BMW M4 CS. Машина получила ряд дополнительных настроек, а также доработанный двигатель, отдачу которого увеличили до 600 лошадиных сил.
В первую очередь, естественно, обращает на себя внимание модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор, который на модели BMW M4 CS by G-Power развивает 600 сил. Крутящий момент — 740 Нм.
Как отметили представители ателье, добиться увеличения мощности стокового двигателя позволила перенастройка электронного блока управления, а также установки нового выпуска. Теперь, «заряженное» купе BMW M4 CS by G-Power «выстреливает» с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.
Стоит отметить, что новая выхлопная система высокопроизводительного автомобиля выполнена из титана и имеет карбоновые патрубки увеличенного размера. Помимо всего прочего, новый выхлоп обеспечивает «незабываемое звучание».
Кроме этого, 600-сильное купе BMW M4 CS by G-Power получило регулируемую подвеску и набор фирменных кованных колёсных дисков Hurricane RR, размерностью 20 и 21 дюйм, которые «обуты» в эффективные шины 265/30 и 295/25.
Во сколько оценил немецкий тюнер своё новое творение, не уточняется. Подробную информацию о стоимости пакета обновлений можно узнать непосредственно во время оформления заявки.
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