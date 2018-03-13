G-Power прокачало «заряженное» купе BMW M4 CS

Немецкое автомобильное ателье G-Power подготовило новую программу модернизации для «заряженного» купе BMW M4 CS. Машина получила ряд дополнительных настроек, а также доработанный двигатель, отдачу которого увеличили до 600 лошадиных сил.

В первую очередь, естественно, обращает на себя внимание модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор, который на модели BMW M4 CS by G-Power развивает 600 сил. Крутящий момент — 740 Нм.

Как отметили представители ателье, добиться увеличения мощности стокового двигателя позволила перенастройка электронного блока управления, а также установки нового выпуска. Теперь, «заряженное» купе BMW M4 CS by G-Power «выстреливает» с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Стоит отметить, что новая выхлопная система высокопроизводительного автомобиля выполнена из титана и имеет карбоновые патрубки увеличенного размера. Помимо всего прочего, новый выхлоп обеспечивает «незабываемое звучание».

Кроме этого, 600-сильное купе BMW M4 CS by G-Power получило регулируемую подвеску и набор фирменных кованных колёсных дисков Hurricane RR, размерностью 20 и 21 дюйм, которые «обуты» в эффективные шины 265/30 и 295/25.

Во сколько оценил немецкий тюнер своё новое творение, не уточняется. Подробную информацию о стоимости пакета обновлений можно узнать непосредственно во время оформления заявки.