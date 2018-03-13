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В Москве выросло число автомобилей каршеринга
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Число автомобилей городского каршеринга выросло до 6,5 тысячи 

Мослента 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Количество автомобилей каршеринга в Москве достигло 6,5 тысячи, увеличившись лишь за январь на две тысячи машин. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.
«Автомобили соответствуют всем необходимым требованиям, обеспечивают москвичам и гостям столицы комфортную и безопасную поездку. С начала года на авто краткосрочной аренды совершено почти 1,5 миллиона поездок. Ежедневно горожане пользуются каршерингом около 25 тысяч раз», — пояснил он.
Ликсутов отметил, что благодаря системе каршеринга, когда одним автомобилем за сутки пользуются несколько водителей, в городе снижается нагрузка на дороги.
Московский каршеринг на сегодняшний день включает 14 операторов, в системе зарегистрированы более миллиона пользователей. За 2017 год машины в аренду брали 5,6 миллиона раз.
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