В Москве выросло число автомобилей каршеринга

Число автомобилей городского каршеринга выросло до 6,5 тысячи

«Автомобили соответствуют всем необходимым требованиям, обеспечивают москвичам и гостям столицы комфортную и безопасную поездку. С начала года на авто краткосрочной аренды совершено почти 1,5 миллиона поездок. Ежедневно горожане пользуются каршерингом около 25 тысяч раз», — пояснил он. Количество автомобилей каршеринга в Москве достигло 6,5 тысячи, увеличившись лишь за январь на две тысячи машин. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Ликсутов отметил, что благодаря системе каршеринга, когда одним автомобилем за сутки пользуются несколько водителей, в городе снижается нагрузка на дороги.

Московский каршеринг на сегодняшний день включает 14 операторов, в системе зарегистрированы более миллиона пользователей. За 2017 год машины в аренду брали 5,6 миллиона раз.