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Самый популярный японский SUV на вторичном авторынке РФ — Toyota Land Cruiser
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Самый популярный японский SUV на вторичном авторынке РФ — Toyota Land Cruiser 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: Car.ru
Toyota Land Cruiser, по данным статистики «Автостат Инфо», стала в феврале самым востребованным японским внедорожником на рынке авто с пробегом.
В отчетный месяц россияне приобрели 2982 ед. подержанных Toyota Land Cruiser (-11% к прошлому году), что оказалось немногим больше перепродаж кроссовера Toyota RAV4, занявшего второе место среди «японцев» в сегменте SUV с пробегом. В феврале 2018 года, как отмечает источник, перепродажи Toyota RAV4 выросли в годовом выражении на 1,5% и составили 2757 ед. авто. Третье место среди б/у SUV японских брендов занял в феврале этого года Nissan X-Trail с результатом 2274 проданных авто (+2,8%).
Среди японских кроссоверов и внедорожников, пользующихся наиболее высоким спросом на вторичном авторынке РФ отметим также Nissan Qashqai (перепродано в феврале 2176 авто, +10,3%), Honda CR-V (1934 ед., -3,1%), а также Mitsubishi Outlander (1833 шт., +7,8%), Toyota Land Cruiser 200 (1467 ед., -11%) и Subaru Forester (1324 шт., +0,8%).
Как стало ранее известно из исследования «Автостат Инфо», в феврале российские покупатели приобрели 80 346 подержанных SUV (+1,8%). Лидером продаж в этот период вновь стал отечественный внедорожник LADA 2121, который был перепродан в количестве 6504 ед. (-4,6%).
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