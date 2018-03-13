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В РФ начались продажи нового Lexus LS
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В России начались продажи нового Lexus LS 

Daily-Motor 13 марта 2018
Фото: daily-motor.ru/
На российском автомобильном рынке официально стартовали продажи новой генерации флагманского седана Lexus LS, сообщает пресс-служба «Лексус».
Новое поколение японской 4-дверки доступно в РФ в двух комплектациях: Comfort и Executive. Стоимость базовой версии начинается от 5 миллионов 539 тысяч рублей. В «топовой» версии ценник автомобиля составляет от 6 миллионов 502 тысяч рублей.
Для новинки доступно три версии: LS 350, LS 500 AWD, а также LS 500 AWD F Sport. Первая оснащается 6-цилиндровым «атмосферником» мощностью 315 лошадиных сил с крутящим моментом в 380 Нм. Вторая и третья модификации комплектуются твин-турбированным агрегатом на 421 л. c., работающим в связке с 10-диапазонным «автоматом».
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