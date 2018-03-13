«Машину перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение»

Процесс по делу о нашумевшем ДТП с шестью погибшими в Харькове вступил в решающую фазу. В понедельник в суде была заслушана основная фигурантка, Алена Зайцева . Девушка, погубившая шесть человек, признала свою вину, попросила прощения у родных погибших и поклялась, что больше никогда не сядет за руль. Допрос второго участника аварии, также оказавшегося на скамье подсудимых, перенесли.

В Харькове в понедельник в суде давала показания 20-летняя Алена Зайцева, обвиняемая в совершении минувшей осенью смертельной аварии, жертвами которой стали шесть человек, а еще пятеро получили ранения. Трагедия получила огромный общественный резонанс на Украине, следят за ней, как за остросюжетным триллером, и в России. Ранее в ходе начавшегося в феврале процесса суд уже заслушал показания потерпевших и родственников погибших. Большинство из них подало гражданские иски и требует от подсудимых материальную компенсацию.

Позиция Зайцевой в целом была известна еще до заседания — она с самого начала не отрицала свою вину и при любом удобном случае выражала свои соболезнования родным, а ее семья выражала готовность оказать потерпевшим существенную финансовую помощь. Все заявленные к ней иски от потерпевших она признала.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 18 октября на перекрестке Сумской улицы и переулка Мечникова. Управлявшая Lexus RX350 Зайцева, дочь крупного местного бизнесмена, решила проскочить на красный. В этот момент в нее врезался стартовавший чуть раньше дозволенного Volkswagen Touareg . От мощного удара немецкого внедорожника японский кроссовер отбросило на тротуар улицы Сумской, центральной артерии центра Харькова. В вечерний час-пик здесь было много людей. На месте трагедии погибли пять человек. Двое пострадавших, в том числе женщина на седьмом месяце беременности по имени Жанна, попали в реанимацию в состоянии комы. Спустя несколько дней в больнице скончалась одна из пострадавших — 20-летняя студентка Диана Берченко.

После трагедии приемный отец девушки Василий Зайцев заявлял, что его дочь была «аккуратным водителем и никаких нарушений у нее не было». Он рассказал, что Lexus, которым управляла Алена, является его машиной, которая была куплена в кредит пять лет назад.

В суде Зайцева обстоятельно рассказала о самом черном дне в своей жизни. По ее словам, утром 18 октября она встретилась с подругой Мариной Ковалевой . «После встречи мы пообедали. Поездили, я потом не помню, что делали. Поели в „Чили“. Потом поехали домой к Марине. Когда мы возвращались из ее дома, случилась авария», — рассказала подсудимая.

Сам момент аварии она описывает так. «После того как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем, и его в таком состоянии вынесло на людей, — рассказала подсудимая. — Люди перевернули автомобиль, потом пытались достать нас. Пытались разбить окно. Нас вытащили, когда вырвали пассажирскую дверь автомобиля Lexus. Когда я вышла из авто, я подбежала к полицейскому и отдала ему свои права». Перед столкновением Зайцева, по ее словам, вела Lexus со скоростью 80 км/ч. Она заверила, что пересекала перекресток на желтый сигнал светофора и никак не успевала затормозить после того, как водитель Touareg начал движение. Девушка рассказала, что в этот момент она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать столкновения.

Зайцева вновь заявила о полном признании собственной вины и выразила готовность понести любое наказание, которое назначит суд. После отбытия срока, по словам девушки, она также планирует оказывать помощь родственникам погибших.

Также подсудимая заявила, что больше никогда в жизни не сядет за руль.

Отвечая на вопрос представителя потерпевших, Зайцева откровенно рассказала, что права она получила два года назад, за это время шесть раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, в том числе четыре раза за нарушение правил парковки.

Один из краеугольных камней расследования — состояние Зайцевой в момент аварии. Следствие считает, что она могла находиться под воздействием наркотических веществ — в ее крови нашли следы опиатов. Сама девушка в понедельник заявила, что наркотики никогда не употребляла, а накануне аварии у нее заболела голова и она выпила таблетку пенталгина.

В понедельник свои показания должен был давать и второй обвиняемый, водитель Volkswagen Геннадий Дронов

«Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо имеет право отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников — «Газета.Ru»)», — заявил Дронов. Получив слово, он принес свои соболезнования родным погибших, но давать показания пока не захотел.

Напомним, что он первоначально проходил по делу в качестве свидетеля, однако в ходе расследования выяснилось, что он также нарушил ПДД, стартовав с перекрестка слишком рано, и вскоре получил статус обвиняемого.