На московских трассах появятся «умные» фонари

До конца 2018 года почти 50 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. «Умные» светильники появятся на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе. Об этом пишет портал m24.ru со ссылкой на генерального директора АО «ОЭК» Андрея Майорова

«До конца 2018 года 49 тысяч городских фонарей будут управляться дистанционно. Сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца», — сказал он.

В новые фонари встроены контроллеры, которые будут передавать сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Оттуда сигнал будет поступать в Центр управления сетями. Таким образом, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную. Например, если тучи резко заволокут небо и станет совсем темно, специалисты с помощью компьютерной мышки смогут зажечь освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале. То же самое утром — диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный.

Такой подход позволит более разумно тратить энергию и повысит уровень безопасности на дорогах. В рамках пилотного проекта первые 20 фонарей установлены на Большой Черкизовской улице в ВАО.

Ранее сообщалось, что с 2010 года ночная Москва стала светлее на 40%. За восемь лет дополнительным наружным освещением оборудовали порядка 17 тысяч городских объектов.