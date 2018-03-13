Mitsubishi представила обновленный Outlander

Одной из неожиданных новинок Женевы стал обновленный кроссовер Outlander, ведь накануне выставки японцы анонсировали лишь модернизацию гибрида. Мало того, уже известно, когда доработанный "Аутлэндер" доберется до России.

Казалось, что на женевском стенде компании Mitsubishi ловить будет нечего — рестайлинговый Outlander PHEV не особо интересен российскому покупателю. По факту же оказалось, что вместе с гибридом японцы привезли на выставку модернизированный вариант обычного "Аутлэндера". И хотя доработки кроссовера едва заметны глазу, обновление пошло автомобилю на пользу.

Обновленный Outlander 2019 года проще всего опознать анфас: передняя оптика стала трехсекционной, а самые дорогие модификации получат головной свет Full LED. Вдобавок слегка изменилась форма переднего бампера, декоративных "бумерангов" и решетки радиатора. Остальные визуальные изменения сводятся к увеличенному спойлеру на крышке багажника и появлению колесных дисков иного дизайна.

Модернизацию интерьера оценят прежде всего те покупатели, которые планируют ездить на дальние расстояния. Mitsubishi Outlander 2019 MY получил новые передние сидения с измененным профилем спинки и увеличенными по длине подушками. Мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — аналогична той, что устанавливается в новый Eclipse Cross, разве что без дополнительного тачпада.

На заднем ряду появились дополнительные вентиляционные каналы, а USB-слоты переехали из центрального бокса-подлокотника в основание центральное консоли, так что подключать гаджеты будет удобнее.

Моторная гамма не изменится — Mitsubishi Outlander сохранит знакомые бензиновые "четверки" 2,0 л и 2,4 л с механикой и вариатором, а также топовый 3,0 л V6 с классическим автоматом.

Как сообщили АвтоВестям представители российского офиса Mitsubishi, на нашем рынке продажи обновленного Outlander должны открыться ориентировочно в августе-сентябре 2018 года. Будут ли скорректированы цены в связи с рестайлингом, пока неизвестно.