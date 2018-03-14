FAW готов «убить» Sportage

Китайский FAW готовит «убийцу» Kia Sportage

Китайская автомобильная компания FAW анонсировала скорый дебют своего нового кроссовера. Новинку будут продавать на рынке КНР, где она составит конкуренцию корейскому Kia Sportage

Представители FAW пока не сообщили, как будет называться их новая модель. Известно лишь то, что сейчас новый кроссовер, который журналисты окрестили «убийцей Киа Спортэйдж», проходит под заводским индексом T086.

Габаритные размеры новинки окажутся сопоставимы со «Спортэйджом»: длина — 4500 мм, колесная база — 2700. При этом дизайн задней части кузова является практически полноценной копией Sportage последнего поколения с задними фонарями, соединенными планкой.

daily-motor.ru

Под капот нового кроссовера FAW установят 1,2-литровый турбированный мотор с отдачей в 143 лошадиные силы. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Уступит китайская новинка своему конкуренту в лице Sportage лишь отсутствием варианта с полным приводом. Доступен будет только передний.

В список оснащения автомобиля войдут: система курсовой устойчивости, система Start/Stop, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, 18-дюймовые колеса и многое другое.

Первые товарные автомобили доберутся до дилеров FAW в «Поднебесной» в августе этого года.