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Водительские права начнут продлевать автоматически
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Водительские права начнут продлевать автоматически 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Московские власти в будущем введут процедуру автоматического продления водительских прав горожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексея Чукарина.
По его словам, столичные чиновники прорабатывают этот вопрос вместе с федеральными властями. Чукарин подчеркнул, что это коснется водителей, объем нарушений ПДД у которых не будет «критическим».
Чукарин добавил, что к 2025-2030 годам его департамент планирует добиться создания единого центра, где потребитель сможет получить любую услугу «ровно в тот момент, в который она ему потребуется». С помощью этого центра власти также смогут предупреждать москвичей об окончании срока действия их прав.
«Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию, — пояснил он.
В России водительские удостоверения являются действительными в течение десяти лет со дня выдачи. С 1 февраля прошлого года пролонгированные документы можно получать не только в ГИБДД, но и в МФЦ. Максимальный срок предоставления госуслуги по замене водительского удостоверения или выдаче международных прав в МФЦ — не более 15 рабочих дней.
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