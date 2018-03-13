Выплаты по ОСАГО резко сократятся 

Применение европротокола при ДТП без пострадавших приведет к резкому сокращению выплат по ОСАГО, сообщает «АвтоВзгляд».
В настоящее время максимальное возмещение участнику ДТП в рамках европротокола составляет 50 тысяч рублей. С 1 июля данная сумма возрастет до 100 тысяч, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 400 тысяч.
Однако, отмечает портал, ДТП без пострадавших бывают разными. Например, ущерб автомобилю может значительно превышать 100 тысяч. Также виновник аварии может скрыться с места происшествия, что, естественно, делает невозможным составление европротокола.
«Если инициатива претворится в жизнь, система ОСАГО деградирует окончательно», — уверен автор статьи.
Журналист отмечает, что фактически выплаты по ОСАГО будут ограничены 100 тысячами, а из-за ущерба, превышающего их, автомобилистам придется идти в суд.
В феврале замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев не исключил будущей обязанности применения европротокола во всех ДТП без пострадавших, а два дня назад идею поддержало МВД, так как это уменьшит нагрузку на сотрудников ведомства.