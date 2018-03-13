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Новый Renault для РФ будет крупнее «Каптюра»
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Новый кроссовер Renault для России будет крупнее «Каптюра» 

Автовести 13 марта 2018
Фото: Автовести
Компания Renault собирается выпустить совершенно новый паркетник, который будет представлен лишь на избранных рынках, включая Россию. Автомобиль, предположительно получит кузов с пропорциями купе и появится в следующем году.
Российская линейка Renault вот-вот должна пополниться совершенно новым кроссовером, который будет иметь купеобразную форму кузова и станет более имиджевой моделью на фоне Duster и Kaptur. О самом автомобиле пока неизвестно практически ничего, за исключением того факта, что в основе кроссовера будет лежать "дастеровская" платформа B0. Остается лишь надеяться, что речь пойдет о модернизированной "тележке", которую получило новое поколение Duster. Что касается габаритов, то новый кроссовер С-сегмента должен оказаться чуть крупнее "Каптюра".
"Со следующего года мы планируем запустить производство нового кроссовера в Москве. Это будет автомобиль несколько больше по размерам нашего Renault Kaptur, кроссовер С-сегмента. Мы уже подобрали для него имя. Пока это все, что мы можем сказать", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьери Коскас.
Интересно, что продавать новый паркетник Renault планируют не только в России, но и в Китае, Южной Корее и Бразилии. Причем, автомобили для других рынков при общем визуальном сходстве могут получить более современную платформу, подготовленную для Clio нового поколения.
Тем временем московский завод Renault уже приступил к модернизации своей производственной площадки, в том числе с прицелом на выпуск нового кроссовера. Премьера автомобиля состоится в рамках Московского автосалона ММАС в конце августа 2018 года.
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