Новый Renault для РФ будет крупнее «Каптюра»

Новый кроссовер Renault для России будет крупнее «Каптюра»

Компания Renault собирается выпустить совершенно новый паркетник, который будет представлен лишь на избранных рынках, включая Россию. Автомобиль, предположительно получит кузов с пропорциями купе и появится в следующем году.

"Со следующего года мы планируем запустить производство нового кроссовера в Москве. Это будет автомобиль несколько больше по размерам нашего Renault Kaptur, кроссовер С-сегмента. Мы уже подобрали для него имя. Пока это все, что мы можем сказать", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьери Коскас. Российская линейка Renault вот-вот должна пополниться совершенно новым кроссовером, который будет иметь купеобразную форму кузова и станет более имиджевой моделью на фоне Duster и Kaptur. О самом автомобиле пока неизвестно практически ничего, за исключением того факта, что в основе кроссовера будет лежать "дастеровская" платформа B0. Остается лишь надеяться, что речь пойдет о модернизированной "тележке", которую получило новое поколение Duster. Что касается габаритов, то новый кроссовер С-сегмента должен оказаться чуть крупнее "Каптюра".

Интересно, что продавать новый паркетник Renault планируют не только в России, но и в Китае, Южной Корее и Бразилии. Причем, автомобили для других рынков при общем визуальном сходстве могут получить более современную платформу, подготовленную для Clio нового поколения.

Тем временем московский завод Renault уже приступил к модернизации своей производственной площадки, в том числе с прицелом на выпуск нового кроссовера. Премьера автомобиля состоится в рамках Московского автосалона ММАС в конце августа 2018 года.