Hyundai запустит в Санкт-Петербурге производство двигателей

Hyundai планирует запустить завод по выпуску двигателей в Санкт-Петербурге

"Завод двигателей в ближайшем будущем. В Санкт-Петербурге. В ближайшие три года. Мощность — 150 тыс. единиц", — говорится в презентации Ентэк Ли. Hyundai планирует в течение трех лет запустить в Санкт-Петербурге завод по выпуску двигателей. Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли в рамках "Российского автомобильного форума — 2018".

Завод Hyundai в России Ранее управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщал ТАСС , что Hyundai рассматривает площадку в Санкт-Петербурге для организации производства двигателей и трансмиссий. Тогда он отмечал, что компания финализирует решение по выпуску двигателей в 2018 году. По его словам, производство двигателей позволит повысить локализацию до 60%.

Hyundai Creta, "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (Hyundai Motor Manufacturing Rus) — российский завод компании Hyundai Motor с полным производственным циклом; технологический процесс предприятия включает в себя штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля. Производственная мощность — 200 тыс. автомобилей в год. На заводе выпускаются Hyundai Solaris Kia Rio и компактный кроссовер Hyundai Creta. Предприятие расположено в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом.

"Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" работает в три производственные смены, на предприятии занято около 2 тыс. 200 сотрудников. В настоящее время завод является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России.