В марте повысится сбор на утилизацию авто

В марте повысится утильсбор на авто

Официальные представители Министерства промышленной торговли сообщили о том, что в марте должен повысится утильсбор для автомобилей в рамках Российской Федерации. Однако, индексация не должна коснуться отечественных моделей, которые относятся к эконом классу.

Впервые налог за утилизацию автомобилей был введён ещё шесть лет назад. Необходим он для того, чтобы обеспечить должные показатели экологии окружающей среды. По факту же, этот сбор помогает некоторым образом сдерживать поток импортируемых автомобилей, чтобы российские компании могли получать субсидии и покрывать свои расходы на утилизацию.

На ближайшие два года правительство страны заложило не менее трёхсот семидесяти пяти миллиардов рублей на развитие и поддержку российского автопрома. Одновременно с эти, страна в год от утильсбора получает около шестидесяти миллиардов рублей. И в этом году расчётные суммы должны вырасти ещё больше. На данный момент ставка для легковушек составляет двадцать тысяч рублей, а для коммерческих грузовиков и автобусов — сто пятьдесят тысяч рублей. Коэффициент расчёта зависит от технических характеристик машины.