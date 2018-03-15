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Mercedes-Benz обновил 6,5-метровый Maybach
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Mercedes-Benz обновил 6,5-метровый Maybach 

Motor.ru 15 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию самой длинной машины в модельном ряду марки — Mercedes-Maybach Pullman. Модель получила решетку радиатора как у седана Mercedes-Maybach S-Class и новые цветовые комбинации интерьера.
Решетка радиатора с вертикальными планками должна напоминать о классическом костюме в тонкую полоску. Впервые производитель использовал такую на концепт-каре Vision Mercedes-Maybach 6. Также топовый «Майбах» отличается 20-дюймовые колесными дисками с десятью отверстиями и опциональной двуцветной окраской кузова.
Для отделки интерьера 6,5-метрового лимузина доступны три новых цвета: серый, коричневый и сочетание бежевого с синим.
В задней части салона, отделенной электрической перегородкой, может разместиться до четырех пассажиров. В список оснащения лимузина входит дисплей с доступом к передней камере машины и функция аудиосистемы, которая создает две звуковые зоны и позволяет пассажирам первого и второго ряда слушать разную музыку.
Под капотом Mercedes-Maybach Pullman установлен шестилитровый двигатель V12 мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. До «сотни» лимузин способен разгоняться за 6,5 секунды.
В феврале текущего года Mercedes-Benz представил обновленный седан Maybach. Модель также получила новую решетку радиатора в стиле концепт-кара Vision Mercedes-Maybach 6 и двухцветную окраску кузова.
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