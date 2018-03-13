Peugeot 508 официально дебютировал

В рамках Женевского автосалона французский производитель представил второе поколение Peugeot 508.
Новый автомобиль получает более стильные черты, уменьшенный дорожный просвет на 6 сантиметров и немного меньшую длину (на 8 сантиметров короче предшественника). Ассортимент двигателей пополняется новым бензиновым вариантом, обеспечивающим 222 лошадиных сил, который присоединяется к нынешним: 1,5-литровому мотору BlueHDi мощностью 128 лошадиных сил (в комбинации с механической коробкой передач), 2,0-литровому BlueHDi (158 и 178 лошадиных сил) и 2,0-литровому бензиновому PureTech, производящему 178 лошадиных сил. Дополнительно к этому Peugeot 508 получает увеличенный объем багажного отсека, множество систем помощи водителю, систему распознавания пешеходов (даже ночью), систему i-Cockpit с сенсорным 10-дюймовым экраном и 12,3-дюймовым TFT-дисплеем, заменяющим обычные циферблаты за рулевым колесом. Платформа автомобиля остается прежней — PSA EMP2, поддерживающая достаточно автомобилей компании, включая внедорожники 3008 и 5008, Vauxhall Grandland X, DS 7 Crossback и Citroën Picasso MPV.