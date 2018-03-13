Отработает руками: водителя осудили за избиение женщины

Агрессивный водитель BMW X5, который не поделил дорогу с женщиной-пешеходом и ее детьми в центре Москвы, признан виновным по статье УК «Побои». Автомобилист погнался за женщиной после того, как не уступил ей дорогу — от испуга та хлопнула по капоту рукой. Догнав обидчицу, водитель на глазах у детей ударил ее не менее двух раз. Суд назначил нападавшему полгода исправительных работ и обязал заплатить 30 тыс. руб. в виде компенсации, но автомобилист будет оспаривать это решение.

В Москве Хамовнический суд поставил промежуточную точку в нашумевшей дорожной разборке между водителем BMW X5 Русланом Вьюновом и пешеходом Марией Моисеевой — женщина обвинила автомобилиста в том, что он ее избил, грязно обругал в присутствии ее маленьких детей и угрожал расправой. В отношении Вьюнова было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (побои), минимальное наказание по которой — 360 часов обязательных работ, а максимальное — два года лишения свободы. Как рассказала «Газете.Ru» потерпевшая Моисеева, 13 марта

суд назначил агрессивному водителю наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Кроме того, суд частичное удовлетворил гражданский иск Моисеевой, обязав мужчину выплатить ей 30 тыс. руб.

Сама Моисеева, напомним, требовала 200 тыс. рублей в виде моральной компенсации — она утверждала, что долгое время ее дети боялись исполнения угроз со стороны Вьюнова. По ее словам, решение суда ее полностью устроило.

Однако, как заявил «Газете.Ru» адвокат Вьюнова Григорий Колесников, его подзащитный не согласен с решением суда и будет его оспаривать — автомобилист уверяет, женщину он не бил.

Напомним, что громкий дорожный конфликт произошел 5 мая 2017 года: Вьюнов не пропустил на пешеходном переходе Марию Моисееву с двумя маленькими детьми, поскольку, по его собственным словам, «очень торопился». Пешеход обвинила автомобилиста в том, что он чуть не сбил ее, когда она вместе c дочерью и сыном двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы Плющиха. От неожиданности и возмущения, по словам Моисеевой, она хлопнула по капоту промчавшейся мимо иномарки ладонью и пошла дальше. Однако это разозлило мужчину, и он решил разобраться с обидчицей.

Его досада была столь велика, что, не найдя места рядом, чтобы припарковаться, ранее спешивший по делам Вьюнов доехал до соседней улицы, бросил там автомобиль, в котором осталась сидеть его 16-летняя дочь, и пробежал в поисках Моисеевой несколько десятков метров — женщина как раз подходила к школе, куда вела детей.

Там, как утверждает Моисеева, Вьюнов на нее буквально напал — стал оскорблять в присутствии детей, а после с силой толкнул в плечо два раза. Лишь плач детей Моисеевой, а также вмешательство двух женщин-очевидцев, которые отвели потерпевшую в здание школы, прекратили конфликт. Вьюнов уехал, Моисеева отвела детей в школу, а потом написала заявление в полицию и сходила в травмпункт, где получила справку о травме плеча.

Найти агрессора распорядился тогда глава СК Александр Бастрыкин . В отношении Вьюнова возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (побои), минимальное наказание по которой — 360 часов обязательных работ, а максимальное — два года лишения свободы.

На судебных заседаниях Вьюнов постоянно заявлял, что женщину не бил, а всего лишь пытался удержать ее за руки, чтобы она не скрылась в здании школы. Но признавал, что обругал пешехода нецензурной бранью.

В свою поддержку автомобилист, который оказался крупным бизнесменом, призвал даже свою тещу, которая характеризовала его как опору семью, защитника и неконфликтного человека. Также адвокат зачитал длинную положительную характеристику Вьюнова с его места работы.

Рассказывая о том, почему же в таком случае Вьюнов решил погнаться за Моисеевой, тот несколько раз объяснял, что хотел задержать ее, чтобы вызвать полицию, поскольку был уверен, что машина оказалась серьезно повреждена.

«Моисеева нанесла удар по моей машине. Она размахнулась и ударила по машине сумкой, я подумал, что удар мог причинить серьезный ущерб моему автомобилю, — говорил Вьюнов. — Удар по машине был такой чудовищной силы, будто в машину на полном ходу въехал самосвал! Даже дочь, которая была в наушниках, спросила меня: «папа, в нас врезались?». Я сказал, что ударили по машине».

Также мужчина на суде заявлял, что заказал проведение автотехнической экспертизы своего BMW после конфликта. По его словам, женщина ударила по машине так сильно, что оставила вмятину и стоимость ремонта составила 17 тыс. рублей. Однако сделана экспертиза была уже в июле, хотя конфликт произошел в мае. При этом требования потерпевшей выплатить ей 200 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда Вьюнов называл вымогательством и заявлял «Газете.Ru» что женщина «просто хочет денег». На подачу апелляции, согласно закону, у автомобилиста есть 10 дней.