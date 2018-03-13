Renault готовит для РФ большой внедорожник

Renault готовит для России новый большой внедорожник

О том, что в ближайшие годы французский автопроизводитель Renault намерен наладить выпуск нового внедорожника на своей российской площадке в Москве не говорил только ленивый.

Правда все это было на уровне слухов. А вот теперь эту информацию подтвердил не кто-то там, а сам глава маркетингового отдела Тьери Коскас.

Он сообщил журналистам, что решение уже принято и в 2019 году в Москве таки начнется производство автоновинки. И что да, это будет большой внедорожник.

Но более Коскас не проронил ни слова подробностей, сказав, что новинке уже даже дали имя, но это пока тайна.

Из других источников стало известно, что новинка пополнит ряды в модельном ряду C-SUV сегмента. Новый внедорожник будет соизмерим с известным Duster.

Машина получит более эффектные динамичные формы, чтобы обратить внимание более молодой прослойки автолюбителей России. В ценовом диапазоне автоновинка будет граничить между бюджетной и премиальной стоимостью.