Ижевский автомобильный завод увеличил производство на 36% в январе

Ижевский автомобильный завод собрал более 8 тыс. легковых машин в январе 2018 года. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на министерство промышленности и торговли Республики Удмуртия. По данным регионального кабинета министров, объёмы производства на предприятии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 36%.

Ранее ФАН сообщало, что эксперты назвали десять наиболее бюджетных иномарок в России по состоянию на январь 2018 года.