Ещё
Ижевский автомобильный завод увеличил производство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ижевский автомобильный завод увеличил производство на 36% в январе 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ижевский автомобильный завод собрал более 8 тыс. легковых машин в январе 2018 года. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на министерство промышленности и торговли Республики Удмуртия. По данным регионального кабинета министров, объёмы производства на предприятии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 36%.
Ранее ФАН сообщало, что эксперты назвали десять наиболее бюджетных иномарок в России по состоянию на январь 2018 года.
Также председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал, какие машины могут подорожать в 2018 году.
RT на русском: последние новости
В Москве прорабатывают идею автоматического продления водительских прав жителей города Глава ГИБДД рассказал о ситуации на российских дорогах Согласие граждан на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение