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Renault рассказал о новом кроссовере
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Renault рассказал о новом кроссовере 

«Автостат Инфо» 13 марта 2018
Фото: "Автостат Инфо"
На 2019 год компания Renault намечает старт производства своей новой модели на заводе в Москве, об этом со ссылкой на заявление вице-президента Renault по продажам и маркетингу Тьери Коскаса пишет агентство «Интерфакс».
По словам представителя компании, новинкой станет кроссовер C-сегмента, который по своим габаритным размерам будет превосходить модель Renault Kaptur. Новую модель, в основе которой лежит платформа B0, представят в Москве в рамках автосалона, который состоится в августе нынешнего года. Известно, что новый кроссовер Renault будет поставляться не только на внутренний рынок, но также и на рынки Южной Кореи, Китая, Бразилии.
Отметим, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо», в феврале 2018 года Renault реализовал в России 8430 новых машин (+8,7% к прошлому году). Самым продаваемым «Рено» на нашем рынке остается модель Renault Duster. В отчетный месяц продажи этого внедорожника увеличились на 14% и составили 2720 ед. Кроссовер Renault Kaptur вырос в продажах за тот же период на 3,8% до отметки 1978 ед. авто.
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