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Lexus везёт в Нью-Йорк особое купе RC Black Line
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Lexus везёт в Нью-Йорк особое купе RC Black Line 

LiveCars.Ru 14 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
В рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года японская премиальная марка Lexus представит специальную версию спортивного купе RC Coupe, под названием Black Line Special Edition. Новая опция будет предлагаться в качестве пакета, который будет доступен для всех модификаций RC 300 и RC 350 F Sport.
В компании рассказали, что новая эксклюзивная версия купе Lexus RC Coupe Black Line будет предложена североамериканским клиентам ограниченным тиражом в 650 экземпляров. Автомобиль в таком исполнении доступен в одном из двух оттенков Caviar и Atomic Silver.
Глянцевая внешняя краска особого 2-дверного автомобиля будет сочетаться с набором матовых черных колес и оранжевыми/черными тормозными суппортами. Вместо стандартной хромированной отделки новое издание Black Line также будет содержать черные хромированные акценты вокруг решетки и окон.
В салоне особого купе Lexus RC Coupe Black Line можно будет обнаружить оранжевую строчку, эксклюзивное рулевое колесо со вставками из натурального дерева, продвинутую навигация и акустику Mark Levinson, а также ряд электронных помощников.
Новое специальное издание Black Line будет доступно для всех четырех версий купе Lexus RC Coupe, включая RC 300, RC 300 AWD, RC 350 и RC 350 AWD. Минимальная цена — от $51 730. Публичная премьера модели состоится на автосалоне в Нью-Йорке-2018, где компания также представит совершенно новый компактный кроссовер Lexus UX.
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