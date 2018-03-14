Lexus везёт в Нью-Йорк особое купе RC Black Line

В рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года японская премиальная марка Lexus представит специальную версию спортивного купе RC Coupe, под названием Black Line Special Edition. Новая опция будет предлагаться в качестве пакета, который будет доступен для всех модификаций RC 300 и RC 350 F Sport.

В компании рассказали, что новая эксклюзивная версия купе Lexus RC Coupe Black Line будет предложена североамериканским клиентам ограниченным тиражом в 650 экземпляров. Автомобиль в таком исполнении доступен в одном из двух оттенков Caviar и Atomic Silver.

Глянцевая внешняя краска особого 2-дверного автомобиля будет сочетаться с набором матовых черных колес и оранжевыми/черными тормозными суппортами. Вместо стандартной хромированной отделки новое издание Black Line также будет содержать черные хромированные акценты вокруг решетки и окон.

В салоне особого купе Lexus RC Coupe Black Line можно будет обнаружить оранжевую строчку, эксклюзивное рулевое колесо со вставками из натурального дерева, продвинутую навигация и акустику Mark Levinson, а также ряд электронных помощников.

Новое специальное издание Black Line будет доступно для всех четырех версий купе Lexus RC Coupe, включая RC 300, RC 300 AWD, RC 350 и RC 350 AWD. Минимальная цена — от $51 730. Публичная премьера модели состоится на автосалоне в Нью-Йорке-2018, где компания также представит совершенно новый компактный кроссовер Lexus UX.