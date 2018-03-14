Новый Forester покажут 28 марта

Названа дата дебюта нового Subaru Forester

Компания Subaru показала тизер кроссовера Forester пятого поколения. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 28 марта. Предвестником новинки стал концепт-кар VIZIV Future, дебютировавший в Токио в 2015 году.

По предварительной информации, в основе Subaru Forester будет лежать новая архитектура Subaru Global Platform (SGP), которая уже использовалась при постройке Impreza и XV последних поколений. Гамма двигателй кроссовера будет состоять из оппозитных «четверок». Сочетаться агрегаты будут с вариатором. Модель также получит систему постоянного полного привода Symmetrical AWD.

В нобяре прошлого года Subaru представила свой самый большой кроссовер — Ascent. Модель получила новый турбированный «оппозитник» мощностю 260 лошадиных сил, вариатор с функцией имитации восьми ступеней, а также систему контроля вектора тяги от заряженных моделей WRX и WRX STi.

Forester текущего поколения доступен на российском рынке атмосферниками объемом 2,0 (150) и 2,5 литра (171 сила), а также 2,5-литровым турбомотором мощностью 241 лошадиная сила. Двухлитровый агрегат может сочетаться с шестиступенчатой механикой, остальные моторы — только с вариатором. Цены на Forester начинаются с 1 659 000 рублей.