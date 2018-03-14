Машину Путина выставили на продажу 

Mercedes-Benz Pullman W220 S600, который прежде находился в президентском гараже, оценили в 8,5 миллионов рублей. Первые лимузины Pullman бренд выпустил в 1963 году и они моментально заслужили славу «дворцов на колёсах» из-за непревзойдённого комфорта. Президентская машина сошла с конвейера в 2003 году, она оснащена двигателем объёмом 6 литров с мощностью 400 л.с. Колёса, стёкла и кузов авто бронированные и могут выдержать выстрел из автомата Калашникова. На «Мерседесе» Владимир Путин отправлялся на приёмы в Кремль. В настоящий момент автомобиль принадлежит коллекционеру, который намерен с ним расстаться.