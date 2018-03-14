BMW Панина продадут за долги

Как стало известно «Газете.Ru» , актер Алексей Панин в ближайшее время может лишиться своей элитной BMW , так как до сих пор не оплатил задолженности по штрафам. Приставы уже запустили процедуру оценки имущества артиста, после чего оно будет выставлено на торги. Сам Панин говорит, что не может погасить долги из-за безденежья, но по-прежнему продолжает снимать провокационные видео за рулем пока еще своей иномарки.

Алексей Панин, больше месяца назад попавший в руки судебным приставам за огромные долги, несмотря на угрозу лишиться своей BMW 5-й серии 2012 года, так и не принес приставам деньги. Уже совсем скоро у артиста и, по совместительству, злостного нарушителя ПДД могут конфисковать и выставить на торги его автомобиль.

Напомним, что артиста задержали сотрудники ГИБДД 5 февраля на МКАД. В очередной раз Панин привлек к себе внимание, выложив за несколько дней до этого небольшой видеоролик, на котором двигался за рулем по Ленинскому проспекту, снимая себя на камеру с разных ракурсов. Артист периодически убирал руки с руля, а, главное, хорошо видно, что он ехал непристегнутым. На видео оперативно среагировали в ГИБДД, и когда артист после небольшого отдыха за пределами столицы вернулся в Москву, то сразу же был задержан.

Помимо езды без ремня артисту вменили неоплату 51 штрафа за нарушение ПДД на сумму в 40 тысяч рублей (всего в базе ГИБДД у Панина числится около 250 нарушений — «Газета.Ru»). По каждому просроченному платежу был составлен новый административный протокол по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от административной ответственности».

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Панину дали время на выплату всех своих долгов, а речь далеко не только о дорожных штрафах. Если по состоянию на конец 2017 года он задолжал приставам около 250 тысяч рублей, то пару месяцев спустя размер задолженности, по данным ряда СМИ, вырос примерно до миллиона рублей.

При этом описанный приставами BMW отдали артисту на ответственное хранение, наложив запрет на все регистрационные действия с машиной.

В итоге, как рассказали «Газете.Ru» в отделе по взаимодействую со СМИ столичного УФССП, на данный момент долг артист так и не погасил, и сейчас приставы запустили процедуру оценки его имущества.

«Задолженность у Панина не погашена. Сколько точно он должен, на данный момент сказать трудно, так как долги разбросаны по разным подразделениям, — рассказала замначальника пресс-службы Галина Добош. — С него недавно взяты объяснения по данному факту, он сказал, что денег у него нет».

И действительно, на сайте УФССП можно легко найти все долги артиста — на данный момент система в ответ на запрос по его имени показывает 211 исполнительных производств, самые свежие из которых заведены меньше месяца назад.

«Процедура оценки — это достаточно долгий процесс. Пристав сделает заявку, потом она попадет к нам в Управление, потом мы привлечем независимого эксперта, с которым у нас заключен договор, и он даст оценку. И после оценки, если он продолжит уклоняться от выплат, автомобиль будет реализован с аукциона. Кроме того, я предполагаю, что вскоре будет подготовлен пакет документов для отправки в суд с целью ограничить ему до погашения долга выезд за границу. В этом плане для него нет никаких исключений или особого подхода — все предусмотренные законом меры принудительного исполнения будут приняты», — рассказала Добош.

По ее словам, если дойдет до выставления автомобиля на торги и если автомобиль купят и вырученная сумма окажется больше долга артиста, остаток ему вернут.

Примечательно, что всего несколько дней назад артист выложил в своем инстаграме новый ролик за рулем. На видео, снятом дочерью Панина, видно, как он передвигается по городу и, пребывая в хорошем настроении, совершает танцевальные движения руками на ходу.

Впрочем, на этот раз его маневры выглядят не слишком опасными, а вот пристегнуться ремнем безопасности, судя по записи, артист снова «забыл». Реакции столичной ГИБДД на новый эпизод пока не последовало.

Панин нередко попадает в скандальные истории, в том числе и связанные с автомобилями. Самым громким скандалом стал инцидент в Крыму. В 2013 году мелкое ДТП с участием артиста обернулось крупным международным скандалом. Столкнувшись в Алуште с таксистом, представителем крымско-татарского меньшинства, Панин не нашел ничего лучше, как грубо оскорбить не только оппонента, но и весь народ. На высказывания обратили внимания украинские СМИ, и очень быстро заявления Панина стали поводом для комментария украинских и российских дипломатов. В итоге конфликт удалось утрясти и, несмотря на возбужденное к тому времени уголовное дело, артист смог покинуть Крым и вернуться в Россию.