Возрождённая «Победа»: первые изображения

Независимые дизайнеры и свободные художники, которым небезразлична судьба отечественной автомобильной индустрии, продолжают выкладывать в интернет свои виртуальные проекты культовых советских машин. На этот раз дизайнер Сергей Баринов попытался показать миру, как могла бы выглядеть в наши дни автомобиль ГАЗ М20, больше известный под названием «Победа».

Стоит напомнить, что ранее независимый дизайнер Сергей Баринов выкладывал в сеть своё видение многих отечественных новинок, включая ремейк культового седана ГАЗ-24 «Волга». Новый проект российского дизайнера не менее привлекателен.

Как отмечает сам создатель виртуального проекта возрождённой «Победы», «всё делалось от и для души». Именно поэтому автомобиль ГАЗ М20 «Победа» в современной интерпретации от отечественного дизайнера смотрится более чем стильно, современно и привлекательно.

В дизайне виртуального автомобиля легко просматривается отсылки к классической модели «Победа», которая выпускалась советским автогигантом в середине прошлого столетия. Стоит лишь в очередной раз похвалить независимого дизайнера за его виденье культового автомобиля.

Также автор опубликованных изображений отметил, что «при разработке современной интерпретации модели ГАЗ М20 "Победа" подразумевалось, что машина построена на платформе с классическим задним приводом». На создания цифрового проекта дизайнер потратил около месяца. Жаль, что в настоящее время такой автомобиль существует только в виртуальном мире!