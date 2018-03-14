Рука или жезл: как гаишник может остановить авто

Издание «АвтоВзгляд» рассказало, вправе ли сотрудники ГИБДД без жезлов останавливать транспорт с помощью жестов.

В пункте 6.11 ПДД сказано, что требование остановить машину сотрудник ГИБДД может подавать «с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство». Также автоинспектор может дать дополнительный сигнал свистком, чтобы привлечь внимание водителей.

При этом в пункте 6.10 ПДД отмечается, что регулировщик может использовать жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем), чтобы его жесты были лучше видны.

На жезлы сотрудников ГИБДД распространяются требования ГОСТ Р 51567−2000. Жезлы могут быть цилиндрической или дисковой конструкции, а в темное время суток необходимы электрифицированные жезлы, а также с люминесцирующими и световозвращающими элементами.

Регулировочные жезлы появились еще в царской России, тогда инспекторы дорожно-патрульной службы получили белые деревянные трости. В 1922 году белая трость превратилась в красный жезл, а полосатый жезл власти СССР утвердили 27 апреля 1939 года. Сейчас сотрудники ГИБДД выходят на перекрестки для управления движением с помощью жезла либо в случае поломки светофоров, либо «по команде сверху».