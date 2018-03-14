Авторынок теряет господдержку

Урезали вдвое: авторынок теряет поддержку

На полюбившиеся россиянам программы господдержки авторынка, по которым автомобили стоимостью до 1,5 млн рублей можно приобрести со скидкой, в 2018 году выделят в два раза меньше денег. Если суммарный объем господдержки отрасли на 2017 год составлял 62,3 млрд руб., то в 2018 году эта цифра снизилась до 34,4 млрд руб.. Эксперты не исключают, что во втором полугодии на стимулирование спроса государство выделит дополнительные средства.

На господдержку автомобильной отрасли в России в 2018 году потратят 34,4 млрд рублей. Эти данные подтвердил руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак на Российском автомобильном форуме. О том, что на поддержку автопрома в 2018 году будет направлено порядка 35 млрд рублей, в конце прошлого года «Газете.Ru» рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Для сравнения напомним, что в 2017 году, согласно данным Минпромторга, суммарный объем господдержки автопрома составил 62,3 млрд руб.

При этом на конкретные программы, которые рассчитаны именно на автомобилистов, в этом году потратят только 7,5 млрд руб. Речь идет о таких адресных инициативах, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

На программы «Льготного лизинга», в том числе «Свое дело» и «Российский тягач», запланировано 6,127 млрд руб. Еще 4,37 млрд руб. направят на софинансирование инвестиций.

Есть в статье расходов на господдержку и мероприятия по разработке и производству транспортных средств с дистанционным и автономным управлением (1,295 млрд), а также еще несколько приоритетных направлений.

Так, на стимулирование приобретения наземного электрического транспорта выделят 1,5 млрд, на мероприятия по стимулированию производства на Дальнем Востоке (перевозки) — 0,5 млрд руб., а на приобретение газомоторной техники — 2,5 млрд руб.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков не исключает возможности второго транша господдержки во втором полугодии 2018 года.

При этом, по его оценке, без существенной динамики курсов валют цены на автомобили вырастут в пределах 5-7%, а показательными для рынка станут апрель и май, когда в отрасли традиционно происходит оживление, а выделенные объемы средств на господдержку будут иссякать.

«Наличие госпрограммы позволила продажам новых автомобилей в 2017 году вырасти на 24,7%, — говорит Яковенко. — Это тот фактор, который держал автомобильный рынок на плаву, и когда он сократится в два раза, мы получим как минимум в два раза более медленный рост рынка, если не стагнацию. Можно ожидать, что по итогам 2018 года рост продаж новых автомобилей составит всего 9-12%, и даже этот результат можно будет считать отличным, потому что реальные доходы населения продолжают падать на 5-6% в год. И как с такими доходами можно брать автокредиты и успешно их выплачивать? Это экономический феномен, который объясняется, скорее всего, растущей долей неформальной экономики. У государства в приоритете экспортные отрасли, внешняя политика, инфраструктурные проекты, поэтому продажи автомобилей не будут стимулировать, а автолюбители начнут с увеличенным энтузиазмом покупать друг у друга подержанные машины стоимостью до 600 тыс. руб. и с недорогими запчастями». В свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал выделенные на поддержку автоотрасли 34,4 млрд руб. «крохотной цифрой» по сравнению с емкостью рынка в 2 трлн руб. Он считает, что квоты на субсидирование покупки автомобилей будут выбраны уже к концу марта.

«Программа господдержки позволила стимулировать продажи в бюджетном сегменте, сделав бенефициарами «народные» бренды с локализованным производством, между тем импорт с рынка продолжает уходить, — говорит Жарский «Газете.Ru». — Этот процесс некритичен для бюджетного и премиального сегмента, а вот среднеценовой сегмент тает на глазах. Сейчас стоимость автомобиля в среднеценовом сегменте составляет примерно от 1,8 до 2,4 млн рублей, то есть эти модели при всем желании дилеров не проходят в установленные государством рамки господдержки, платежеспособный спрос на них падает. При этом стоимость автомобилей в бюджетном сегменте уже перешагнула докризисный порог среднеценового. А это на фоне снижения реальных располагаемых доходов создает риски снижения продаж и в этом вполне успешном сегменте, что мы наблюдаем уже сейчас: в феврале было продано на 33 тыс. автомобилей меньше, чем в декабре, и на 10 тыс. меньше, чем в марте прошлого года. И хотя эффект высокой базы в первые два месяца позволил продемонстрировать рост, с марта, скорее всего, мы будем наблюдать отрицательную динамику продаж. Если провести параллель с рынком недвижимости, то, на мой взгляд, Минпромторг поторопился оставить рынок без поддержки». Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что слишком жесткие требования для доступа к господдержке, которые распространяются как на производителей, так и на покупателей приводят к тому, что программы «буксуют». Так, к началу марта по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было продано всего 29,4 тыс. автомобилей, и это при том, что только в январе-феврале, не самых удачных для рынка, было продано в общей сложности 235,5 тыс. машин.

Ранее президент Российской ассоциации дилеров ( РОАД Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» также выражал сожаление по поводу того, что программы господдержки получились довольно специфичными и далеко не все могут ими воспользоваться. По его словам, не все потребители идут за первым автомобилем, большие семьи также есть не у всех.

Напомним, что по итогам 2017 года в России было продано 1 595 737 легковых и легковых коммерческих машин: рост на авторынке по сравнению с 2016 годом составил 12%. При этом, по данным Минпромторга, в 2017 году отрасль автомобильной промышленности впервые получила прибыль — 50,5 млрд руб. Последний раз такое происходило в 2013 году (+31,9 млрд руб.). А в период с 2014 по 2016 годы автоотрасль работала в убыток, причем наибольший был зафиксирован в 2015 году — 77,5 млрд руб.