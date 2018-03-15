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Каким будет новое поколение Lada 4x4
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«АвтоВАЗ» рассказал о будущем «Нивы» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Компания «АвтоВАЗ» для нового поколения Lada 4x4 сохранит черты «Нивы». Об этом сообщает RNS со ссылкой на директора Lada по дизайну Стива Маттина.
По словам собеседника агентства, в компании считают важным «иметь некие связующие элементы, которые роднят машину» с ее предыдущим поколением.
Он отметил, что сейчас у Lada 4x4 «яркий имидж» с «запоминающимися специфическими элементами».
«Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — пообещал Маттин. Он добавил, что новое поколение автомобиля не станет похожим на Renault Duster.
«Lada останется Lada», — сказал Маттин, добавив, что однажды модель все же придется поменять, так как Lada 4x4 уже более 40 лет, а постоянно обновлять ее не получится.
Маттин добавил, что «АвтоВАЗ» заменит некоторые плохо продающиеся цвета кузовов автомобилей. В августе на автосалоне в Москве будут показаны новые цвета.
СМИ писали, что «АвтоВАЗ» выпустит новое поколение внедорожника Lada 4x4 после 2021 года на платформе Renault Duster. Официально о дате выхода нового автомобиля пока не сообщалось.
Lada 4x4 (ранее Lada Niva) собирают с 1977 года. По данным RNS, в 2017 году продажи внедорожника выросли на 6,7 процента — до 29 тысяч штук.
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