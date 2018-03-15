Каким будет новое поколение Lada 4x4

«АвтоВАЗ» рассказал о будущем «Нивы»

По словам собеседника агентства, в компании считают важным «иметь некие связующие элементы, которые роднят машину» с ее предыдущим поколением.

Он отметил, что сейчас у Lada 4x4 «яркий имидж» с «запоминающимися специфическими элементами».

«Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — пообещал Маттин. Он добавил, что новое поколение автомобиля не станет похожим на Renault Duster

«Lada останется Lada», — сказал Маттин, добавив, что однажды модель все же придется поменять, так как Lada 4x4 уже более 40 лет, а постоянно обновлять ее не получится.

Маттин добавил, что «АвтоВАЗ» заменит некоторые плохо продающиеся цвета кузовов автомобилей. В августе на автосалоне в Москве будут показаны новые цвета.

СМИ писали, что «АвтоВАЗ» выпустит новое поколение внедорожника Lada 4x4 после 2021 года на платформе Renault Duster. Официально о дате выхода нового автомобиля пока не сообщалось.

Lada 4x4 (ранее Lada Niva) собирают с 1977 года. По данным RNS, в 2017 году продажи внедорожника выросли на 6,7 процента — до 29 тысяч штук.