Как на окраине Загреба построили суперкар

Суперкар из Хорватии: все подробности о новом Rimac Concept_Two

Одной из самых интересных новинок Женевы стал Rimac Concept_Two — сверхмощный и сверхбыстрый суперкар, созданный небольшой фирмой на окраине Загреба. Рассказываем, что отличает его от других мелкосерийных суперкаров и почему у хорватов есть все шансы повлиять на мировой автопром.

В час премьеры у стенда Rimac Automobili — не протолкнуться: журналисты плотной многорядной стеной обступили огороженный подиум, на котором под покрывалом ждет своего дебюта какой-то очень низкий и широкий суперкар. Мате Римац, основатель компании, уже давно стал своим в автосалонной тусовке: его хорошо знают топ-менеджеры ведущих автомобильных брендов, в том числе и знаменитые личности, такие как Кристиан фон Кенигсегг.

А ведь еще семь лет назад все было совсем не так. Франкфуртский автосалон, 2011 год. Команда Rimac Automobili едва насчитывает дюжину человек, свой выставочный прототип Concept_One они допиливают буквально уже на стенде. Рук катастрофически не хватает — настолько, что прокладывать проводку в автомобиле помогает девушка-секретарша.

Та самая секретарша стала операционным директором. В Rimac Automobili сегодня работает более 350 человек, у компании есть представительства в ОАЭ и США. Они успешно завершили проект Rimac Concept_One и вот — выпустили второй электрический суперкар, Concept_Two.

Заявленные характеристики автомобиля, конечно, поражают воображение. Но какими бы невероятными они ни казались, предыдущая модель под названием Concept_One вполне убедительно продемонстрировала, на что способна хорватская компания: сначала Concept_One одолел в заезде на четверть мили Ferrari LaFerrari Porsche 918 , а потом прославился на весь мир, едва не поджарив ведущего The Grand Tour Ричарда Хаммонда (тот не справился с управлением). И да, в той серии шоу Rimac Concept_One обогнал еще Lamborghini Aventador, но это уже мелочи.

В новом Concept_Two схема силовой установки осталась прежней: четыре электромотора, по одному на каждое колесо, на осях они попарно объединены в компактные блоки. У электромоторов задней оси — по собственному двухступенчатому редуктору, у электромоторов передней оси — по одноступенчатому редуктору. Суммарная мощность силовой установки составляет невменяемые 1914 л.с., разгон до 60 миль в час занимает 1,85 секунды. Если оставить за скобками тот факт, что это просто невероятно быстро, можно заметить другой момент: упражнение 0-60 миль в час Concept_Two выполняет всего на 0,05 секунды быстрее, чем Tesla Roadster

И это неслучайно: согласно инсайдерской информации, хорваты в Rimac даже оперативно перенастроили автомобиль после того, как Tesla опубликовала официальные характеристики нового Roadster, — Мате Римац принципиально хотел обойти Илона Маска! С максимальной скоростью история менее понятная, но пока что — условное очко снова в пользу хорватов: максималка у Concept_Two составляет 412 километров в час, в то время как у Tesla официально заявлены неопределенные "более 400 километров в час".

А вот по дальности хода Rimac уступает: у Tesla этот параметр заявлен на уровне невероятных 990 километров, в то время как у Concept_Two — 650 километров. Впрочем, такая дальность хода для электрического суперкара такой мощности — тоже весьма внушительное достижение, которое стало возможным благодаря батареям на 120 кВт-ч собственной разработки Rimac. Зарядка от 0 до 80% занимает всего полчаса. Силовая установка собрана в цельном карбоновом корпусе, который интегрирован в карбоновый монокок.

Что у Tesla Roadster и Rimac Concept_Two общего, так это функциональность дизайна. Но если Tesla вышла красивой, но относительно простой внешне, то Rimac получился весьма замороченным по части аэродинамики. Это неудивительно, ведь у него целых семь независимых контуров охлаждения для силовой установки, батарей и блоков электроники, так что набегающими потоками воздуха разбрасываться просто так не стоит.

В результате у него оптимизированная аэродинамика днища, огромные воздухозаборники в капоте, широченные воздухозаборники на боках, и даже колесные диски сделаны особым образом, для максимально эффективного охлаждения тормозов. И все эти дополнительные изгибы, выштамповки, обводы и зевы воздуховодов делают Concept_Two крайне эффектным.

Интересная дизайнерская деталь прячется на задних крыльях, прямо перед колесными арками. Окончания воздухозаборников прикрыты карбоновыми элементами в форме галстука — этот элемент одежды, как считается, был создан в Хорватии. Венчает все это аэродинамичное великолепие адаптивное антикрыло, которое меняет угол атаки в зависимости от условий движения, а при замедлении с большой скорости встает вертикально, работая как воздушный тормоз.

Слабым местом прошлого Concept_One была кабина: процесс посадки в салон выглядел абсурдно, видимость была как в танке из-за очень узкого ветрового стекла и низкой крыши, да и вообще внутри было очень тесно. На Concept_Two это исправили: суперкар очень широкий (почти 2 метра), и чтобы облегчить посадку, в Rimac Automobili решили использовать двери в стиле "крыльев бабочки": они открываются вперед и вверх, захватывая фрагмент крыши, и садиться стало проще. Сам салон стал гораздо просторнее и соответствует стандартам автомобилей класса "Гран Туризмо". У Concept_Two есть даже небольшой багажник, хотя Римац признается, что с удовольствием от него избавился бы, будь на то его воля: дело в том, что даже электромоторы на Concept_Two выглядят эстетично, и на них было бы здорово любоваться через заднее стекло.

Силовая установка управяется сложной электроникой, которую хорваты разработали своими силами. Пока что в это все еще верится с трудом, но Rimac Automobili самостоятельно разрабатывает и создает практически все электронные системы автомобиля. Моторами, например, управляет фирменная система изменения вектора тяги — блок управления безостановочно отслеживает все ускорения автомобиля по всем направлениям, воздействующие силы, скорость и пробуксовку колес, и постоянно регулирует момент, подающийся на колеса. Каждая пара "мотор-колесо" работает индивидуально, то есть любое колесо в любой момент времени может получить от 0 до 100 процентов крутящего момента.

Это дает массу преимуществ: автомобиль получается вроде бы полноприводный, но при необходимости тянуть машину может даже одно колесо. Характер управляемости настраивается в широком диапазоне: Concept_Two может уходить в занос в каждом повороте, а может, наоборот, писать траектории как по рельсам. К тому же система изменения вектора тяги заменяет собой практически весь комплекс систем стабилизации, управляя моментом на каждом колесе.

За час езды электроника Concept_Two собирает до 8 терабайт информации, которая обрабатывается 72 блоками управления. Бортовые системы и мультимедийка тоже созданы хорватами самостоятельно. Чтобы продемонстрировать их возможности, в Rimac Automobili придумали очень интересную опцию под названием "персональный гоночный инструктор": в систему можно загрузить карту гоночного трека, и при выезде на трассу машина сама будет подсказывать правильную траекторию и точки торможения.

Ну и кульминация: потенциал под запуск автопилота четвертого уровня, который сейчас уже проходит испытания. Тут уже не обошлось без поддержки компании NVIDIA, которая собаку съела на создании процессоров для автономного транспорта. Автопилот запустят позже, но уже сейчас у Concept_Two есть все ассистенты, составляющие его основу: адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, система предотвращения столкновений и удержания в полосе. Спросите, зачем такая продвинутая автоматика драйверскому гиперкару? И как вообще такая маленькая компания смогла собрать такого футуристичного монстра?

На самом деле, в автомобильной индустрии хорватов знают довольно давно, но не как автопроизводителей, а как разработчиков разнообразных технологических решений и авторов патентов. В числе их клиентов — Koenigsegg , которому они поставляют батареи для гиперкара Regera, и Aston Martin , который использует аккумуляторы Rimac для своего проекта Valkyrie.

BMW, McLaren, Peugeot, Volvo, Клиентура Rimac Automobili по большей части скрыта пеленой коммерческих тайн, однако точно известно, что с хорватами работают компании Brembo, Magna и китайский Qoros. Кроме того, основатель компании Мате Римац в ходе презентации Concept_Two пошутил, что ему приятно находиться в одном зале со своими клиентами. Соседями Rimac Automobili в павильоне были Mercedes-Benz Jaguar Land Rover Tata — любой из этих вариантов вполне неплох.

Одним только автопромом дело не ограничивается: у Rimac есть дочерняя компания Greyp Bikes, которая занимается производством электровелосипедов. Компоненты, разработанные Rimac, поставляются и для другой подобной техники — даже для катеров на электротяге.

На этой деятельности Rimac Automobili зарабатывает, а суперкары использует буквально как передвижные демонстрационные стенды, пичкая их всеми технологиями, которые только могут предложить автомобильной индустрии. Такую задачу выполнял их первый Concept_One, эта же миссия возложена и на новый Concept_Two.

К тому же у компании довольно много инвесторов — буквально в прошлом году некая китайская компания профинансировала хорватов на дополнительные 30 миллионов евро. Именно поэтому Rimac Automobili может себе позволить создавать по-настоящему крутые гиперкары, не скупясь на использование технологий, дорогих материалов и продвинутой электроники — Concept_Two призван стать самым крутым электрическим гиперкаром в мире, независимо от того, будут ли его покупать. С другой стороны, по этой же причине Rimac Automobili не планирует выпуск массовых народных моделей — им это просто не интересно.

Вот такой получился у хорватов гиперкар. Впереди, конечно, еще много работы: Concept_Two должен пройти еще огромное количество тестов и испытаний, а потом — и сертифицироваться для выхода на рынок. Правила сертификации, по словам Мате, ужесточились: теперь даже мелкосерийные автомобили приходится бить на краш-тестах по-настоящему, а не ограничиваться компьютерным моделированием. Выпустить планируется 150 машин. Цена Concept_Two пока не объявлена, но она будет весьма внушительной: уже сейчас хорваты признают, что он будет заметно дороже предыдущего Concept_One, который стоил более полутора миллионов евро.