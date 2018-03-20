Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»

Издание «АвтоВзгляд» пишет со ссылкой на несколько источников, что в ближайшие две недели водителей начнут «массово штрафовать» за отсутствие светоотражающих жилетов.

По данным издания, сотрудники ГИБДД уже начали выписывать автомобилистам штрафы в размере 500 рублей. «АвтоВзгляд» назвал эти взыскания «незаконными», так как они пока не предусмотрены административным кодексом.

«Гаишники трясут водителей едва стемнеет, требуя продемонстрировать наличие в машине пресловутого жилета», — утверждает издание. Как отмечает «АвтоВзгляд», показывать жилет автоинспекторам водитель не обязан, но они настаивают, что при выходе из машины автомобилист автоматически становится пешеходом.

С 18 марта в России вступили в силу поправки к ПДД, обязывающие водителей в некоторых случаях надевать светоотражающие жилеты. По новым правилам, водители должны надевать такие жилеты (можно выбрать куртку или жилет-накидку) при вынужденной остановке или после ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток. Это касается водителей, которым пришлось выйти на обочину дороги или проезжую часть.

Такое же требование будет действовать, если водителю придется выйти на дорогу в условиях ограниченной видимости. В МВД пояснили, что автомобилистов, которые находятся на проезжей части в темной одежде, не замечают другие автомобилисты, из-за чего случаются ДТП.

Опрошенные ТАСС эксперты пояснили, что, выйдя из машины, водитель становится пешеходом. Они, в свою очередь, должны быть в одежде со светоотражающими элементами, оказавшись на обочине дороги в темное время суток.