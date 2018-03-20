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Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»
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Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Quto.ru
Издание «АвтоВзгляд» пишет со ссылкой на несколько источников, что в ближайшие две недели водителей начнут «массово штрафовать» за отсутствие светоотражающих жилетов.
По данным издания, сотрудники ГИБДД уже начали выписывать автомобилистам штрафы в размере 500 рублей. «АвтоВзгляд» назвал эти взыскания «незаконными», так как они пока не предусмотрены административным кодексом.
«Гаишники трясут водителей едва стемнеет, требуя продемонстрировать наличие в машине пресловутого жилета», — утверждает издание. Как отмечает «АвтоВзгляд», показывать жилет автоинспекторам водитель не обязан, но они настаивают, что при выходе из машины автомобилист автоматически становится пешеходом.
С 18 марта в России вступили в силу поправки к ПДД, обязывающие водителей в некоторых случаях надевать светоотражающие жилеты. По новым правилам, водители должны надевать такие жилеты (можно выбрать куртку или жилет-накидку) при вынужденной остановке или после ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток. Это касается водителей, которым пришлось выйти на обочину дороги или проезжую часть.
Такое же требование будет действовать, если водителю придется выйти на дорогу в условиях ограниченной видимости. В МВД пояснили, что автомобилистов, которые находятся на проезжей части в темной одежде, не замечают другие автомобилисты, из-за чего случаются ДТП.
Опрошенные ТАСС эксперты пояснили, что, выйдя из машины, водитель становится пешеходом. Они, в свою очередь, должны быть в одежде со светоотражающими элементами, оказавшись на обочине дороги в темное время суток.
Штраф за нарушение для пешеходов составляет 500 рублей. Такое же взыскание, по данным ТАСС, ждет водителей, нарушивших новое правило. При этом в пресс-службе МВД РБК заявили, что водителей штрафовать за отсутствие жилетов не будут, так как административной ответственности за это не предусмотрено. В МВД отметили, что о необходимости иметь в машине жилет будут напоминать сотрудники ГИБДД.
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