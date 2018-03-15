Ford отзывает 1,4 млн авто из-за отваливающегося руля

Компания Ford анонсировала скорый старт отзывной кампании, затрагивающей более 1 миллиона 400 тысяч ее автомобилей. Причиной сервисной акции названа крайне редкая неисправность — плохо закрепленное рулевое колесо, которое может «отстегнуться» во время движения из-за слабых болтов.

В списке моделей, которые касается такая проблема, значится Ford Fusion и Linkoln MKZ, выпускавшиеся в США в период с 2014 по 2018 год.

Сообщается о том, что автопроизводитель зафиксировал как минимум 3 случая «отстегивания» руля с рулевой колонки с последующим ДТП, в одном из которых водитель получил травму.

Большая часть отзываемых автомобилей была реализована в США, а также Канаде и Мексике.