Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

BMW, Lexus, Ferrari, Lamborghini, В списке присутствуют Audi Jaguar , Land Rover Rolls-Royce . На увеличение количества моделей повлиял рост цен из-за повышения акцизов и утилизационного сбора, считают эксперты издания.

Повышенный транспортный налог владельцы автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей платят в соответствии с поправками в Налоговый кодекс от июля 2013 года. На величину повышающего коэффициента влияет не только цена, но и возраст машины.

На автомобильном рынке России теперь можно приобрести Mercedes‐Maybach. Цена на единственную модель автомобиля S‐класса равняется 28 миллионам рублей. Кабриолет признан самым дорогим в линейке.