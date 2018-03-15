Ещё
Минпромторг расширил список роскошных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг расширил список роскошных автомобилей 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Министерство промышленности и торговли России обнародовало список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом в 2018 году. Перечень «роскошных» машин заметно вырос. Теперь в нем уже 1126 моделей против 909 годом ранее и 708 в 2016 году, сообщила газета «Известия».
В списке присутствуют Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. На увеличение количества моделей повлиял рост цен из-за повышения акцизов и утилизационного сбора, считают эксперты издания.
Повышенный транспортный налог владельцы автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей платят в соответствии с поправками в Налоговый кодекс от июля 2013 года. На величину повышающего коэффициента влияет не только цена, но и возраст машины.
Новый список 2018 года опубликован на сайте министерства. «Новичками» в нем оказались Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5 Lexus LC500.
На автомобильном рынке России теперь можно приобрести Mercedes‐Maybach. Цена на единственную модель автомобиля S‐класса равняется 28 миллионам рублей. Кабриолет признан самым дорогим в линейке.
360tv.ru: последние новости
Согласие россиян на посмертное донорство могут внести в водительские права Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы» Названы пять самых популярных китайских автомобилей в России
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение