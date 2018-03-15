Минпромторг расширил список роскошных автомобилей 

Министерство промышленности и торговли России обнародовало список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом в 2018 году. Перечень «роскошных» машин заметно вырос. Теперь в нем уже 1126 моделей против 909 годом ранее и 708 в 2016 году, сообщила газета «Известия».
В списке присутствуют Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. На увеличение количества моделей повлиял рост цен из-за повышения акцизов и утилизационного сбора, считают эксперты издания.
Повышенный транспортный налог владельцы автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей платят в соответствии с поправками в Налоговый кодекс от июля 2013 года. На величину повышающего коэффициента влияет не только цена, но и возраст машины.
Новый список 2018 года опубликован на сайте министерства. «Новичками» в нем оказались Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5 Lexus LC500.
На автомобильном рынке России теперь можно приобрести Mercedes‐Maybach. Цена на единственную модель автомобиля S‐класса равняется 28 миллионам рублей. Кабриолет признан самым дорогим в линейке.