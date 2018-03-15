В РФ изменили дорожную разметку

Дорожная разметка в России заиграет новыми красками

Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

С июня 2018 года на российских дорогах появится новая разметка желтого и синего цветов.

Как пишет газета «Коммерсантъ» , согласно новому ГОСТу дорожной разметки, утвержденному Росстандартом, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

Также к знакам, которые наносятся на асфальт, добавится, например, обозначение станции зарядки электромобилей, а также стрелка, указывающая зону разворота. Новый ГОСТ также легализует разметку типа «вафельница», которая обозначает, куда запрещено въезжать во время затора, и уже применяется на некоторых перекрестках российской столицы.

Газета отмечает, что вступление в силу новых стандартов не означает, что на всех улицах в скором времени начнут наносить новую разметку — это будет делаться постепенно, в ходе плановых работ.

В материале также сообщается, что все варианты, применяющиеся сегодня, по-прежнему допускаются.