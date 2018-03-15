На рынок выходит новый внедорожник Haval H4

Автохолдинг Great Wall в конце марта выводит на рынок новый небольшой внедорожник Haval H4, однако уже первые партии серийных машин добрались до китайских дилеров.

Минимальная цена Haval H4 начинается от отметки в 110 000 юаней (989 тыс. руб.), тогда как самая дорогая модификация оценивается в 130 000 юаней (1,1 млн рублей).

Новый «проходимец» в модельной линейке концерна встанет сразу за бестселлером бренда Haval H6. Габариты новой машины следующие: 4420 х1845 х 1695 мм, расстояние между осями достигает 2660 мм.

В моторном отсеке автомобиля располагаются турбодвигатели объемом 1.3 и 1.5 литра, которые выдают 139 и 169 л.с. соответственно. Вместе с силовым агрегатом трудиться 6-ступенчатая механическая КПП или робот на 7 скоростей с двойным сцеплением. Привод доступен и передний, и полный.

Отметим, что расход горючего на первом моторе — 6.9 литров на 100 км. пути, а на топовом агрегате — 6.8 литров.