Ещё
На рынок выходит новый внедорожник Haval
Далее:
Читайте также:
Ещё

На рынок выходит новый внедорожник Haval H4 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг Great Wall в конце марта выводит на рынок новый небольшой внедорожник Haval H4, однако уже первые партии серийных машин добрались до китайских дилеров.
Минимальная цена Haval H4 начинается от отметки в 110 000 юаней (989 тыс. руб.), тогда как самая дорогая модификация оценивается в 130 000 юаней (1,1 млн рублей).
Новый «проходимец» в модельной линейке концерна встанет сразу за бестселлером бренда Haval H6. Габариты новой машины следующие: 4420 х1845 х 1695 мм, расстояние между осями достигает 2660 мм.
В моторном отсеке автомобиля располагаются турбодвигатели объемом 1.3 и 1.5 литра, которые выдают 139 и 169 л.с. соответственно. Вместе с силовым агрегатом трудиться 6-ступенчатая механическая КПП или робот на 7 скоростей с двойным сцеплением. Привод доступен и передний, и полный.
Отметим, что расход горючего на первом моторе — 6.9 литров на 100 км. пути, а на топовом агрегате — 6.8 литров.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail Skoda начинает продажу «удлинённого» кроссовера Karoq
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение